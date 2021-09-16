Вокруг заводов "Укрспирта" ведутся судебные споры на 160 млн грн – нардеп Южанина

Находящиеся в структуре госпредприятия "Укрспирт" спиртзаводы не могут быть приватизированы до окончания судебных споров вокруг их потенциальной налоговой задолженности на общую сумму 160 млн грн, написала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина в Facebook в четверг.

По ее данным, вопрос налоговой задолженности спиртзаводов рассматривается в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Рассматривали вопрос спиртзаводов, которые находятся в структуре ГП "Укрспирт". Они не могут приватизироваться, поскольку имеют налоговый долг, и поэтому их имущество находится в налоговом залоге. Подтвержденная сумма такой задолженности составляет 20 млн грн, а потенциальная (в отношении которого продолжаются судебные споры) - около 160 млн", - написла Южанина.

По ее данным, приватизация указанных спиртовых активов будет возможна только в случае погашения их долгов новыми владельцами.

Как сообщалось, руководитель "Укрспирта" Сергей Блескун в августе 2021 года сообщил, что инвесторы уже перечислили средства за приватизацию 18 объектов госпредприятия "Укрспирт", 15 из них уже подписали акты приема-передачи имущества, в управлении ГП остаются 12 объектов.

Приватизация спиртовой отрасли предполагает продажу Фондом госимущества (ФГИ) Украины 41 спиртзавода ГП "Укрспирт", и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Руководитель "Укрспирта" Сергей Блескун в августе 2021 года сообщил, что инвесторы уже перечислили средства за приватизацию 18 объектов госпредприятия "Укрспирт", 15 из них уже подписали акты приема-передачи имущества, в управлении ГП остаются 12 объектов.