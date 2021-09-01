Экономика

19:36 01.09.2021

АМКУ рассмотрит запрос ИК "Витагро" нардепа Лабазюка на покупку "Сток-Центра", в который входит ПСУ в Хмельницком

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АМКУ рассмотрит запрос ИК "Витагро" нардепа Лабазюка на покупку "Сток-Центра", в который входит ПСУ в Хмельницком

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассмотрит запрос входящего в агропромышленную группу Vitagro ООО "Инвестиционная компания "Витагро" (Волочиск Хмельницкой обл.) на покупку ООО "Сток-Центр" (Хмельницкий), которое занимается консультированием в вопросах коммерческой недвижимости.

Соответствующий вопрос госрегулятор намерен рассмотреть на заседании 2 сентября.

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц, конечным бенефициаром инвестиционной компании "Витагро" является народный депутат Сергей Лабазюк (парламентская фракция "За майбутне").

Группа компаний Vitagro занимается производством и переработкой сельхозкультур, в том числе фруктов и овощей, молочным животноводством, свиноводством. Группа обрабатывает около 85 тыс. га земли в Хмельницкой, Тернопольской и Ривненской областях.

По информации госреестра, конечными бенефициаром " ООО "Сток-Центр" с уставным капиталом 4,4 млн грн является Галина Ставчанская, которой также принадлежит ЧАО "Хмельницкое путестроительное управление №56" (ПСУ, Хмельницкий) и растениеводческая компания ООО "Лихутек-Украина" (Хмельницкий).

Согласно данным в системе размещения информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), 17 июня 2020 года ООО "Сток-Центр" получило контроль над 99,95% акций "Хмельницкого ПСУ №56". Таким образом, решение АМКУ позволяет Лабазюку приобрести также указанное предприятие, занимающееся дорожным строительством.

"Хмельницкое ПСУ №56" в 2020 году нарастило чистую прибыль в 11,5 раз по сравнению с 2019 годом – до 54,42 млн грн, а выручку – в 5,9 раз, с 457 млн до 2,7 млрд грн.

Теги: #разрешение #покупка #амку
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