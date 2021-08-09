Экономика

09:18 09.08.2021

Южно-Украинская АЭС отключила первый блок на плановый ремонт

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Южно-Украинская АЭС отключила первый блок на плановый ремонт

Южно-Украинская атомная электростанция в 02:00 понедельника отключила первый блок от энергосистемы страны для проведения капитального планового ремонта длительностью 104 суток, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, на утро понедельника в работе находится 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 114-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 104-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 101-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #блок #ремонт #юаэс
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