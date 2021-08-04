Экономика

16:33 04.08.2021

Кандидат на главу БЭБ подал в ОАСК иск к конкурсной комиссии

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Кандидат на главу БЭБ подал в ОАСК иск к конкурсной комиссии

Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Денис Осмоловский подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск в отношении конкурсной комиссии по отбору главы бюро, сообщила пресс-службы суда.

"Окружным административным судом Киева зарегистрирован иск к конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины, истцом указан Денис Осмоловский", – сообщил ОАКС на сайте в среду.

Как указано в сообщении, среди требований истца – признать противоправным решение комиссии от 29 июля 2021 года в части организации тестирования кандидатов, антикоррупционных проверок, утверждения образцов тестовых заданий и формул рейтингования кандидатов.

"Истец считает, что оспариваемым решением был противоправно расширен объем полномочий конкурсной комиссии", – отмечают в ОАСК..

Согласно сообщению, в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как указал Осмоловский в автобиографии, размещенной на портале Кабмина, в 1999 году он поступил в налоговую милицию, где проработал до 2010 года, затем был адвокатом, возглавлял и возглавляет разные компании.

Помимо этого, в суде уже находится дело по иску Осмоловского к Кабмину об обжаловании создания БЭБ, добавили в ОАСК.

Как сообщалось, Верховной Рада приняла закон о создании БЭБ в январе 2021 года, президент Владимир Зеленский подписал его в марте.

В конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит девять человек: три представителя от СНБО, столько же - от Кабмина, еще три - от Верховной Рады.

Заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов, из которых 11 комиссия отклонила на первом этапе отбора.

Новый орган должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

Теги: #кандидат #бэб #иск #оаск
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