Экономика

20:02 02.08.2021

Доходы госбюджета в июле-2021 перевыполнены на 6,9% от плана – Госказначейство

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Доходы госбюджета в июле-2021 перевыполнены на 6,9% от плана – Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в июле 2021 года составили 92,58 млрд грн, что на 6,9% выше планового показателя и на 34% меньше июля-2020, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованным службой данным, общий фонд госбюджета в июле пополнился 75,57 млрд грн, что на 2,2% выше плана и на 30,4% ниже показателя июля-2020.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-июль, то они в 2021 году перевыполнены на 7% от плана и на 16,3% превышают прошлогодний уровень за указанный период.

В целом за семь месяцев этого года госбюджет получил 684,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - почти 581,5 млрд грн, что на 4,6% выше плана и на 14,3% выше показателей января-июля-2020.

Как указало казначейство, таможня в июле текущего года принесла 33 млрд грн, что на 0,5% выше ожидаемого показателя и на 29,3% выше показателя аналогичного месяца 2020 года. В январе-июле этого года таможенные поступления составили 207 млрд грн, что на 4,1% превысило индикатив Минфина и на 37,8% - показать семи месяцев прошлого года.

Налоговые поступления в июле принесли в бюджет 39,5 млрд грн, эта сумма на 4,2% выше планового уровня и на 33,4% - прошлогоднего.

За январь-июль 2021 налоговые поступления принесли в бюджет почти 330,5 млрд грн и на 6% были выше ожидаемого показателя и на 10,4% - января-июля-2020, показывают данные ГКСУ.

Согласно данным Госказначейства, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом месяце несколько снизилось до 11,15 млрд грн по сравнению с июньскими 11,99 млрд грн и 12,9 млрд грн в мае.

Доходы местных бюджетов за семь месяцев этого года были на 3,7% выше ожидаемого уровня - 192 млрд грн, что на 20,4% выше семи месяцев 2020-го. В июле местные бюджеты получили 29,4 млрд грн, что на 10,8% выше плана и на 18,3% больше прошлогоднего уровня.

Поступления от ЕСВ в июле составили 29,3 млрд грн, что на 20,1% больше, чем в июле-2020.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

Теги: #доходы #госбюджет
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