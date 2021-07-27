Экономика

19:09 27.07.2021

Коболев считает санкции в отношении Фирташа основанием для расторжения контракта между "Нафтогазом" и "ЙЕ Энергией"

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Коболев считает санкции в отношении Фирташа основанием для расторжения контракта между "Нафтогазом" и "ЙЕ Энергией"

Санкции, введенные указом главы государства по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, являются основанием для расторжения контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и принадлежащим Фирташу ООО "ЙЕ Энергия" на поставки газа для населения, считает экс-глава НАК Андрей Коболев.

"Подписанный в марте контракт содержит несколько оснований, позволяющих полностью прекратить обязательства группы "Нафтогаз" перед "ЙЕ Энергия", в частности продавать газ. Наряду с другими таким основанием являются санкции, которые президент Украины недавно ввел в отношении Фирташа свои указом", – написал он на своей странице в Facebook во вторник

По словам Коболева, этими санкциями стоит воспользоваться, "если действительно есть желание исправить ошибку, а не имитировать процесс борьбы с олигархами".

При этом экс-глава "Нафтогаза" отметил, что по его информации, наблюдательный совет НАК уже поднимал вопрос о необходимости оценки влияния наложенных в июне санкций на действующие контракты.

Как сообщалось, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подверг критике заключенный его предшественником Андреем Коболевым крупный годовой контракт на поставку газа для нужд населения с компанией "ЙЕ Энергией" Дмитрия Фирташа и заявил о поиске альтернативы.

Позже он сообщил, что "ЙЕ Энергия" и ряд других участников рынка, заключившие этой весной с прежним руководством НАК договоры о покупке газа для обеспечения годовых контрактов на поставку газа для нужд населения, пользуются возможностями этих соглашений и перепродают этот газ промышленным предприятиям.

"ЙЕ Энергия" со своей стороны заявила, что добросовестно выполняет все свои контрактные обязательства, в том числе обязательства по контракту на покупку природного газа с НАК.

"Нафтогаз" и "ЙЕ Энергия" в конце марта подписали соглашение о купле-продаже природного газа, которое позволит предложить населению новые годовые контракты. По имеющимся данным, цена контракта близка к 7,4 грн/куб. м.

Переход на годовые контракты был осуществлен с 1 мая, группа "Нафтогаз" предложила потребителям цену 7,96 грн/куб. м, а связанные с "ЙЕ Энергия" компании – 7,99 грн/куб. м, тогда как до этого с начала года они и большинство поставщиков держали цену 6,99 грн/куб. м.

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Фирташа.

Кроме того, была лишена лицензии на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Стремигородское в Житомирской области, выданное на срок с 2004 по 2032 годы ООО "Валки-Ильменит", входящее в титановый бизнес Group DF.

Позже группа заявила, что ее предприятия продолжают работу, несмотря на эти санкции.

 

Теги: #нафтогаз #фирташ #санкции #коболев
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