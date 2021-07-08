Зеленский подписал закон об эффективном управлении учебными заведениями и закрепленным госимуществом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно эффективного управления имуществом высших учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности" № 1557-IX, который Верховная Рада приняла 17 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба президента в четверг, документ нацелен на повышение эффективности управления учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено, а также на усовершенствовании процедуры предоставления учреждениям высшего образования статуса национальных, а научным учреждениям - статуса национальных научных центров.

"Закон предусматривает, что имущество государственного или коммунального вуза, в частности того, который имеет статус национального, которое не используется по назначению, может бесплатно передаваться другому государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или организации государственной формы собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно закону, объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по назначению.

"Исключением может быть только предоставление в аренду для оказания образовательных услуг или обслуживания участников образовательного процесса", - подчеркивают в Офисе президента.

Там добавляют, что закон даст возможность эффективно управлять учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено, что является залогом устойчивого и должного развития их образовательного потенциала.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.