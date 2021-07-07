Суд признал банкротом автокомпанию "Богдан Моторс", начал ее ликвидацию

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" и открыл ликвидационную процедуру.

Согласно сообщению на сайте Высшего хозяйственного суда Украины во вторник вечером, на которое ссылается информационный ресурс "Финбаланс", соответствующее постановление в рамках возбужденного дела о банкротстве областной хозсуд вынес 6 июля.

Как сообщалось, суд 20 апреля 2021 года утвердил реестр кредиторов АО "Богдан Моторс" на общую сумму 6,7 млрд грн.

В реестр внесены требования UniCredit Bank AG на 1,78 млрд грн (в т.ч. 1,534 млрд грн как обеспеченные залогом (ипотекой) имущества должника; 70,45 млн грн – четвертая очередь удовлетворения требований, 177,53 млн грн – шестая очередь), а также Укрэксимбанка на 1,64 млрд грн (в т.ч. 748,03 млн грн обеспеченных ипотекой, 894,14 млн грн – четвертая очередь, 164,73 млн грн – шестая очередь).

Кроме того, в реестре требования компании "Саревин Инвестмент Лтд." на 2,35 млрд грн (четвертая очередь), Международного инвестиционного банка на 181,56 млн грн (обеспеченные залогом (ипотекой)), Закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестфонда "Бриз", от имени которого действует КУА "Фьюжн Капитал Партнерз", на 385,8 млн грн (четвертая очередь), ООО "Автомобильная группа "Богдан" на 349,8 млн грн ((четвертая очередь).

В списке требований кредиторов также ООО "Финансовая компания "Финворк" – 5,9 млн грн, по иску которой было возбуждено дело о банкротстве АК "Богдан Моторс", а также управления Пенсионного фонда и Госналогслужбы.

Как сообщалось, дело о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс" было возбуждено 23 декабря 2020 года по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк" (сумма требований – 5,87 млн грн). Введена процедура распоряжения имуществом должника на 170 календарных дней.

В апреле 2021 года по заявлению ФК "Финворк" суд также начал производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Автосборочный завод №2" АК Богдан Моторс" (завод легковых автомобилей корпорации "Богдан" в Черкассах – ИФ).

В 2020 году завод получил 2,4 млрд грн убытка против 70,7 млн грн чистой прибыли годом ранее, чистый доход сократился почти в 22 раза – до 58,4 млн грн.

Кроме того, 4 июня 2018 года Международным арбитражным судом принято решение о взыскании с АО "АК "Богдан Моторс" в пользу Уникредит Банк АГ задолженности в размере EUR11,41 млн, арбитражных расходов в размере $410 тыс. и EUR105,85 тыс.

В феврале 2020 года Киевский апелляционный суд во исполнение этого решения вынес определение о выдаче исполнительного листа. Это определение оспаривалось в кассационной инстанции, однако 28 сентября Верховный суд Украины оставил определение без изменений.

Хозсуд Киева 27 декабря 2019 года по иску Генпрокуратуры открыл производство по делу о признании недействительным договора о реструктуризации долгов автомобильной компании "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму 1,3 млрд грн.

Договор новации между сторонами, который предполагал значительную отсрочку погашения долга, был подписан в июне 2018 года.

В "Богдан-Моторс" отмечали, что кредит привлекался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к невозможности обслуживать кредит, и банк пошел навстречу.

В конце 2020 года АК "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан" (завод в Черкассах и автобусно-троллейбусный в Луцке), сменила юридический адрес с Киева на Днепр.

По предварительным данным, в 2020 году автокомпания получила 3 млрд 383,5 млн грн убытка, тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 609,22 млн грн. Стоимость активов к началу 2021 года превышала 1 млрд грн, текущие обязательства составляли 9,2 млрд грн.

Президентом корпорации "Богдан" является экс-заместитель главы СНБО Олег Гладковский.