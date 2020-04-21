Экономика

15:49 21.04.2020

"Богдан Моторс" победил в тендере на поставку Луцку 29 троллейбусов за средства ЕИБ

2 мин читать
"Богдан Моторс" победил в тендере на поставку Луцку 29 троллейбусов за средства ЕИБ

Автосборочный завод №1 (Луцк) автомобильной компании "Богдан Моторс" признан победителем тендера на поставку 29 новых низкопольных 12-метровых троллейбусов Луцку, включая комплект запчастей и расходных материалов, оборудования и инструмента для технического обслуживания, ремонта и связанной деятельности.

Согласно сообщению пресс-службы корпорации "Богдан", соответствующее письмо о победе в тендере получено предприятием от Луцкого горсовета.

Заказ будет частично финансироваться за счет займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины".

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, в тендере также участвовал консорциум ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" (Беларусь) и ООО "БКМ-Украина".

Ценовое предложение "Богдан Моторс" в пресс-службе не разглашают.

Тендер на приобретение новых троллейбусов для Луцка был объявлен в августе 2019 года.

В пресс-службе напоминают, что луцкий завод имеет большой опыт в реализации подобных проектов по Украине, в частности, с финансированием ЕБРР в рамках проектов обновлении городского транспорта в 2019 году поставлены автобусы и троллейбусы в Киев, Харьков, Хмельницкий и Сумы.

Как сообщалось, ценовое предложение Автосборочного завода №1 на поставку 100 больших автобусов Львову с финансированием ЕИБ недавно признано лучшим.

"Заказ украинскими городами продукции отечественного производства позволяет загрузить мощности, сохранить рабочие места и увеличить отчисления в местные и госбюджеты, а также прекратить отток квалифицированных работников", - вновь подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, проект "Городской общественный транспорт Украины" – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года.

Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах. ЕИБ согласовал выделение финансирования 13 из указанных подпроектов на сумму EUR176,2 млн, в том числе закупку 29 троллейбусов для Луцка.

Теги: #богдан_моторс #тендер #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:35 17.04.2020
"Богдан Моторс" выиграл тендер на поставку 100 автобусов Львову за средства ЕИБ

"Богдан Моторс" выиграл тендер на поставку 100 автобусов Львову за средства ЕИБ

20:11 10.04.2020
На тендер по строительству завода по переработке отходов во Львове подали документы 4 участника

На тендер по строительству завода по переработке отходов во Львове подали документы 4 участника

13:02 23.03.2020
Луцкий автозавод "Богдан" может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих

Луцкий автозавод "Богдан" может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих

12:08 14.03.2020
В Волынской области задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины 50 тыс. медицинских масок

В Волынской области задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины 50 тыс. медицинских масок

16:08 21.02.2020
Победителем тендера на строительство моста в Запорожье стала турецкая Onur Taahhut

Победителем тендера на строительство моста в Запорожье стала турецкая Onur Taahhut

10:22 11.02.2020
"Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи

"Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи

19:12 07.02.2020
Запорожский облсовет хочет закупить 30 школьных автобусов за 53 млн грн

Запорожский облсовет хочет закупить 30 школьных автобусов за 53 млн грн

14:56 04.02.2020
"Богдан Моторс" намерена сократить половину работников

"Богдан Моторс" намерена сократить половину работников

12:57 17.01.2020
"Богдан-Моторс" обжаловал иск Генпрокуратуры по договору реструктуризации долга Укрэксимбанку на 1,3 млрд грн

"Богдан-Моторс" обжаловал иск Генпрокуратуры по договору реструктуризации долга Укрэксимбанку на 1,3 млрд грн

11:52 15.01.2020
ЦОЗ объявил тендер на закупку услуг по профилактике ВИЧ

ЦОЗ объявил тендер на закупку услуг по профилактике ВИЧ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос

"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002г

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ заявляет об отсутствии доступа нового руководства ОГХК к официальному сайту компании и ее странице в Facebook

Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице - WSJ

39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос

Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен - "Укрспирт"

Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

Мининфраструктуры Украины планирует на следующей неделе назначить эвакуационные рейсы из Израиля, США, Таиланда и ряда других стран

НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

Кабмин должен пересмотреть дивидендную политику для поддержки транспортной отрасли в период кризиса - Криклий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА