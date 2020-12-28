Суд открыл производство по делу о банкротстве автокомпании "Богдан Моторс"

Хозяйственный суд Днепропетровской области возбудил дело о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющей производственные активы корпорации "Богдан", сообщает пресс-служба компании в понедельник.

Согласно определению суда в Едином реестре судебных решений, производство по делу возбуждено 23 декабря по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк" (Киев), распорядителем имущества назначен Евгений Шиман из Днепра.

Пресс-служба "Богдан Моторс" в пресс-релизе отмечает, что уходящий год стал рекордным по стечению неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта, в том числе из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Машиностроение ожидаемо стало "золушкой" чиновников и законодателей, поскольку ни один законопроект по поддержке и развитию отечественного производства так и не был принят. Отечественные производители так и не получили доступа к дешевым финансам, а получить кредитование для выполнения госзаказов до сих пор является проблемой. Взамен государство делает все, чтобы уже полученные кредиты подвергались сомнению", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что больше года в производстве Хозяйственного суда Киева находится дело об обжаловании договора новации, заключенного между "Богдан Моторс" и "Укрэксимбанком".

"Прокуратура затягивает рассмотрение данного дела, поскольку у них отсутствует аргументация, однако негативный шум в воздухе сохраняется", - утверждают в компании.

Как сообщалось, в производстве Хозсуда Киева находится дело по иску заместителя генпрокурора Украины в интересах Кабинета министров и Укрэксимбанка к "Богдан Моторс" о признании недействительным договора о реструктуризации долгов на сумму 1,3 млрд грн. Договор новации, подписанный в июне 2018 года, предполагал значительную отсрочку погашения долга и очень низкие процентные ставки.

В пресс-релизе также сообщается, что из-за отсутствия госзаказов "Богдан Моторс" фактически закрыл завод в Черкассах, выпускавший автотехнику для Минобороны, работники сокращены, доходы компании "упали в разы", а в бюджеты всех уровней за 11 месяцев уплачено 120 млн грн против 384 млн грн в 2019 году.

АК "Богдан Моторс", недавно сменившая юридический адрес с Киева на Днепр, объединяет автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод в Черкассах, построенный для выпуска легковых авто, но затем на его мощностях была налажена, в частности, сборка грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей.

Компания завершила 2019 год с чистой прибылью 273 млн грн - в 10,6 раза больше, чем годом ранее, доход от реализации вырос почти вдвое, до 1 млрд 255 млн грн.

По состоянию на третий квартал 2020 года, в числе акционеров автокомпании – ЗНВКИФ "Богдан Капитал" (23,5367% уставного капитала), ООО "Хюндай Мотор Украина" (13,3816%), ЗНВКИФ "Бриз" (15,6425%), ООО "Мегатерм" (10,7368%), ООО "Богдан Индустрия" (9,4697%), Хесуту Лимитед (Кипр, 6,9045%).

Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

ООО "Финворк" зарегистрирована в 2015 году, конечный бенефициар – Станислав Куковальский.