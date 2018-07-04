Суд признал банкротом Черноморский судозавод "Смарт-Холдинга" и открыл ликвидационную процедуру

Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, Николаев), входящий в состав судостроительного субхолдинга SMG "Смарт-холдинг".

Согласно сообщению на портале "Судебная власть Украины" в среду, соответствующее судебное решение принято 3 июля.

"Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации открытого акционерного общества "Черноморский судостроительный завод", признать публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод" банкротом и открыть ликвидационную процедуру", - указывается в сообщении.

"Со дня принятия хозсудом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению банкротом и распоряжению его имуществом. Руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота", - отмечается в сообщении.

Продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном ст. 44 закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом", уточняет "Судебная власть Украины".

Входящее наряду с Херсонским судостроительным заводом (ХСЗ) в состав SMG "Смарт-Холдинга" бизнесмена Вадима Новинского ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства выступило ЧАО "Балаклавское рудоуправление" (Севастополь, АРК), которое, как и ЧСЗ, подконтрольно В.Новинскому. Производство по делу о банкротстве было возбуждено Хозсудом Николаевской области в начале февраля 2014 года. В 2015 году судом была введена процедура санации завода.

В июле 2017 Печерский райсуд Киева арестовал 99,87% акций ПАО "ЧСЗ" и 21 объект недвижимого имущества предприятия в Николаеве и с.Коблево Николаевской области в связи с начатым расследованием ГПУ по факту служебных злоупотреблений при внесении изменений в 2012 году в заключенный в 2007 году договор купли-продажи акций ГАХК "ЧСЗ" ХСЗ.

По данным Генпрокурора Юрия Луценко, следствие также усматривало умышленное доведение до банкротства ПАО "ЧСЗ" должностными лицами предприятия и должностными лицами других субъектов хозяйствования. В январе 2018 года ГПУ сообщила о завершении досудебного расследования в отношении трех руководителей структурных подразделений ФГИ, а также генеральных директоров ЧСЗ и ХСЗ, подозреваемых в подделке по предварительному сговору документов заключенного в 2007 году договора купли-продажи акций ЧСЗ и передаче дела в суд.

В "Смарт-Холдинге" расценили арест акций ЧСЗ и начало досудебного расследования как давление на компанию и ее акционера – народного депутата фракции "Оппозиционный блок" В.Новинского.

В рамках заключенного в 2009 году с Минобороны контракта в 2012 году на мощностях ЧСЗ было начато строительство первого украинского корвета "Владимир Великий". По данным SMG, техническая готовность корвета, законсервированного на мощностях судозавода в 2014 году в связи с новой военно-политической ситуацией в стране, оценивается в 17%. По данным из открытых источников, объем направленного в 2007-2013 годах на создание головного корабля серии госфинансирования, составил порядка 570 млн грн.

В феврале 2017 года Минобороны сообщило о планах возобновления госпрограммы "корвет", а также начатых военным ведомством переговорах с судпромом по переуступке заключенного в 2009 году с ЧСЗ контракта на строительство корвета.

В ноябре 2017 года Кабинет министров утвердил новую редакцию госпрограммы "корвет" сроком до 2028 года общим объемом 31,93 млрд грн.

Ранее планировалось, что в общем объеме кооперации по программе доля зарубежных поставщиков вооружений составит около 20%. В число зарубежных партнеров по программе входили европейские DCNS, MBDA, EuroTorp.