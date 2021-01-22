Экономика

12:03 22.01.2021

Хозсуд Киева признал СК "Лемма" банкротом

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Хозсуд Киева признал СК "Лемма" банкротом

 Хозяйственный суд Киева 20 января 2021 постановил признать страховую компанию "Лемма" (Харьков) банкротом и открыл по ней ликвидационную процедуру, сообщается в Едином госреестре судебных решений.

Кроме того, суд открыл ликвидационную процедуру по СК "Лемма" и назначил ликвидатором арбитражного управляющего Олега Завору.

Очередное заседание в деле по проверке прохождения ликвидационной процедуры назначено на 7 апреля 2021 года.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование на рынке финуслуг (Нацкомфинуслуг) 5 сентября 2016 года исключила из Государственного реестра финансовых организаций и аннулировала свидетельства о регистрации СК "Лемма". Лицензии компании были аннулированы 12 июля того же года.

Глава правления компании Сергей Чернышев был убит 31 января 2015 года.

ПАО "СК "Лемма" с 24 марта 1994 года осуществляло деятельность в сфере рискового страхования, являлась на то время одной из крупнейших страховых компаний Украины с уставным капиталом 550 млн грн.

 

Теги: #страховая_компания #банкрот #лемма
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