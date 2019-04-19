Сергей Тигипко возглавил набсовет СК "Индустриальная"

Главой наблюдательного совета страховой компании "Индустриальная" (Киев) сроком на три года избран Сергей Тигипко, владеющий 99% акций страховщика.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение было принято общим собранием акционеров 18 апреля 2019 года.

Согласно сообщению, по предложению основного акционера компании членами наблюдательного совета были избраны Алексей Билонога и Виктория Зинкевич.

СК "Индустриальная" зарегистрирована 19 июля 2004 года и специализируется на обязательном и добровольном рисковом страховании.