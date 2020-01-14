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16:34 14.01.2020

МАУ сообщит о страховщике и условиях страховых выплат после завершения юридических процедур по крушению самолета рейса PS752

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МАУ сообщит о страховщике и условиях страховых выплат после завершения юридических процедур по крушению самолета рейса PS752

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) обнародует информацию о страховщике и условиях страховых выплат после завершения юридических процедур по крушению самолета, выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев.

"Авиакомпания не может комментировать ваш запрос или отвечать на ваши вопросы, пока не будут завершены юридические процедуры после аварии PS752", - указано в ответе авиакомпании на запрос агентства "Интерфакс-Украина", направленный страховой компании "Бусин", по информации агентства, ранее сотрудничавшей с МАУ, с просьбой сообщить, страховала ли СК ответственность авиакомпании перед пассажирами и членами экипажа разбившегося в Тегеране самолета Boeing 737-800, а также процедуру выплат.

Согласно правилам воздушных перевозок пассажиров, обнародованным на сайте МАУ, авиакомпания не может исключить или ограничить свою ответственность за вред, повлекший гибель или телесное повреждение пассажира суммой в размере 113,100 тыс. СПЗ для каждого пассажира. Авиакомпания должна немедленно, но в любом случае не позднее чем в течение 15 дней после идентификации погибшего или тяжело травмированного физического лица, осуществить авансовый платеж уполномоченным лицам (родственникам погибшего/тяжело травмированного), который не должен быть меньше 16 тыс. СПЗ.

Как сообщалось, премьер-министра Украины Алексей Гончарук отметил, что правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

По словам премьера, Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тыс. грн помощи. Государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме того, авиакомпания "Международных авиалиний Украины" (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.

Теги: #мау #ps752 #страховая_компания #авиакатастрофа #иран
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