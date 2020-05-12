"Богдан Моторс" поставит 49 троллейбусов в Харьков за средства ЕИБ

Автомобильная компания "Богдан Моторс" во вторник подписала договор с Харьковским горсоветом и КП "Троллейбусное депо №5" на поставку 49 троллейбусов за средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), по итогам выигранного в средине апреля текущего года тендера, сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

По условиям тендера, в течение 50 недель после получения авансового платежа должны быть поставлены двенадцать сочлененных 19-метровых троллейбусов "Богдан Т90117" и 37 ед. 12-метровых "Богдан Т70117".

"В тендере также участвовала компания "БКМ-Украина", предлагавшая троллейбусы белорусского производства", - сообщил Красуля агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что троллейбусы приобретаются за средства ЕИБ в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины", однако сумма договора не уточняется.

Дополнительно ко всем троллейбусам будет поставляться комплект запасных частей и расходных материалов и комплект инструментов и оборудования для обслуживания и ремонта троллейбусов.

Помимо этого, по условиям договора, работники Луцкого завода "Богдан Моторс" организуют обучение для работников троллейбусного депо Харькова по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту троллейбусов.

Как сообщалось, в 2019 году Луцкий автосборочный завод автокомпании "Богдан Моторс" выиграл тендер и заключил договор на поставку 57 троллейбусов для Харькова за средства ЕБРР почти на EUR11,5 млн. "Богдан" также сотрудничает с органами местного самоуправления в рамках проекта "Городской общественный транспорт в Украине, финансируемый за счет средств ЕИБ и ЕБРР.

В апреле текущего года в рамках этой программы предложение "Богдан Моторс" было признано лучшим в тендере на поставку 100 автобусов Львову.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах.