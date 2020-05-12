Экономика

12:37 12.05.2020

"Богдан Моторс" поставит 49 троллейбусов в Харьков за средства ЕИБ

2 мин читать
"Богдан Моторс" поставит 49 троллейбусов в Харьков за средства ЕИБ

Автомобильная компания "Богдан Моторс" во вторник подписала договор с Харьковским горсоветом и КП "Троллейбусное депо №5" на поставку 49 троллейбусов за средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), по итогам выигранного в средине апреля текущего года тендера, сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

По условиям тендера, в течение 50 недель после получения авансового платежа должны быть поставлены двенадцать сочлененных 19-метровых троллейбусов "Богдан Т90117" и 37 ед. 12-метровых "Богдан Т70117".

"В тендере также участвовала компания "БКМ-Украина", предлагавшая троллейбусы белорусского производства", - сообщил Красуля агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что троллейбусы приобретаются за средства ЕИБ в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины", однако сумма договора не уточняется.

Дополнительно ко всем троллейбусам будет поставляться комплект запасных частей и расходных материалов и комплект инструментов и оборудования для обслуживания и ремонта троллейбусов.

Помимо этого, по условиям договора, работники Луцкого завода "Богдан Моторс" организуют обучение для работников троллейбусного депо Харькова по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту троллейбусов.

Как сообщалось, в 2019 году Луцкий автосборочный завод автокомпании "Богдан Моторс" выиграл тендер и заключил договор на поставку 57 троллейбусов для Харькова за средства ЕБРР почти на EUR11,5 млн. "Богдан" также сотрудничает с органами местного самоуправления в рамках проекта "Городской общественный транспорт в Украине, финансируемый за счет средств ЕИБ и ЕБРР.

В апреле текущего года в рамках этой программы предложение "Богдан Моторс" было признано лучшим в тендере на поставку 100 автобусов Львову.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах.

Теги: #еиб #богдан_моторс #харьков #троллейбус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:24 11.05.2020
В Харькове в тройном ДТП пострадала женщина-пешеход

В Харькове в тройном ДТП пострадала женщина-пешеход

18:41 10.05.2020
Полиция разыскивает неизвестного, уличенного в краже из автомобиля в Харькове

Полиция разыскивает неизвестного, уличенного в краже из автомобиля в Харькове

16:34 08.05.2020
При капремонте жилых домов в Харькове оборудование закупалось по ценам, выше в 5 раз, в департаменте ЖКХ горсовета прошли обыски – полиция

При капремонте жилых домов в Харькове оборудование закупалось по ценам, выше в 5 раз, в департаменте ЖКХ горсовета прошли обыски – полиция

14:43 08.05.2020
Отец и сын, обвиняемые в жестоком убийстве экс-милиционера с расчленением и каннибализме, приговорены к 15 годам тюрьмы

Отец и сын, обвиняемые в жестоком убийстве экс-милиционера с расчленением и каннибализме, приговорены к 15 годам тюрьмы

13:16 07.05.2020
Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной сотни в Харькове

Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной сотни в Харькове

09:14 06.05.2020
Украинский "Богдан" победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию

Украинский "Богдан" победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию

03:07 03.05.2020
Полицейские устанавливают личности неизвестных, напавших на журналиста в Шевченковском районе Харькова

Полицейские устанавливают личности неизвестных, напавших на журналиста в Шевченковском районе Харькова

22:34 01.05.2020
В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

22:14 01.05.2020
Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

12:05 30.04.2020
Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УКРАИНА ПОСЕВНАЯ

Украина засеяла яровыми 86% площадей к прогнозу

ГОССТАТ ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

НБУ СМОЛИЙ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БУСЛАВЕЦ ТАРИФЫ

Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

УКРАИНА МВФ

Объем обсуждаемой помощи МВФ Украине на 18 мес. остается прежним, завершение переговоров ожидается до 15 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Танкер с нефтью из Саудовской Аравии для "Нафтана" прибыл в Клайпеду, начата разгрузка

Украинские ТРЦ за время карантина потеряли около 7 млрд грн

Украина довела запасы газа в ПХГ до 17 млрд куб. м

Arricano возобновила работу ТРЦ City Mall в Запорожье и ТРЦ "Солнечная галерея" в Кривом Роге

Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

Toyota увеличила годовую чистую прибыль, ожидает падения выручки в текущем фингоду на 20% из-за коронавируса

Запорожская АЭС вывела блок №2 из резерва, Ривненская вывела в простой блок №4

Китай отменит повышенные ввозные пошлины для новой группы американских товаров

Зеленский выступает за предоставление малому и микробизнесу кредитных каникул

НАБУ и САП завершили следствие по делу о причинении "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА