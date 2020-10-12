Новая команда "Укроборонпрома" не закупала бронеавтомобили в "Богдан Моторс"

В госконцерне "Укроборонпром" опровергают информацию о том, что одно из предприятий концерна недавно приобрело бронетехнику у ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

"Укроборонсервис" закупил партию бронеавтомобилей почти два года назад - в январе 2019 года - в рамках государственного оборонного заказа. Контракт был на грани срыва. Впрочем, благодаря совместным усилиям "Укроборонпрома", "Укроборонсервиса" и Министерства обороны Украины, в частности замминистра Александра Миронюка, его удалось выполнить в полном объеме. Кроме того, на бронеавтомобили, в соответствии с пожеланиями заказчика, установили оборудование с буквой О1, успешно провели повторные испытания, а себестоимость одного автомобиля удалось снизить на 5,4млн грн", - цитирует в понедельник директора "Укроборонсервиса" Владимира Воронина пресс-служба "Укроборонпрома".

Комментируя появившуюся в СМИ информацию, что одно из предприятий "Укроборонпрома" недавно "приобрело бронетехнику в компании Олега Гладковского", в пресс-службе отметили, что она "является неточной".

"Договор на закупку шести бронированных машин между ГП "Укроборонсервис" (дочернее предприятие ГК "Укрспецэкспорт", входящей в состав Укроборонпрома) и ДочП "Автосборочный завод №2" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" был заключен еще в января 2019 года, то есть предыдущим руководством "Укроборонсервиса". Сама закупка состоялась вне системы "Прозорро", а подписанный контракт содержал только ориентировочную стоимость автомобилей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в 2020 году "Укроборонсервис" реанимировал и выполнил указанный контракт. По условиям договора, после поставки товара, стороны согласовывают окончательную стоимость продукции - на основании расчетно-калькуляционных материалов о фактических затратах.

По результатам выполнения указанного контракта стоимость машин оказалась ниже, чем ожидаемая. 30 сентября этого года стороны заключили дополнительное соглашение, зафиксировали фактическую стоимость одной бронированной машины. "Таким образом, стороны действовали в рамках ранее заключенного договора", - говорится в информации.

"То есть, Укроборонсервис не должен был размещать отчет о дополнительно заключенном соглашение к договору 2019 года в системе "Прозорро" и сделал это исключительно из соображений прозрачности и подотчетности. Таким образом, новая команда "Укроборонпрома" не закупала бронетранспортеры у "компании Гладковского", а лишь выполнила контрактные обязательства предприятия перед заказчиком - Министерством обороны Украины, и требования законодательства о закупках", - пояснили в "Укроборонпроме".

При этом, добавили в пресс-службе, "Укроборонсервис" изготовил машины, стоимость которых оказалась дешевле ожидаемой стоимости по контракту, заключенному предыдущим руководством.

"Стоит отметить, что "Укроборонсервис" фактически спас сорванный предыдущим руководством компании контракт и выполнил государственный оборонный заказ перед Министерством обороны Украины", - говорится в сообщении.