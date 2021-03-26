Автокомпания "Богдан Моторс" в 2020г получила 3,4 млрд грн убытка

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан", в 2020 году, по предварительным данным, получила 3 млрд 383,5 млн грн убытка, тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 609,22 млн грн.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке общего собрания акционеров компании 27 апреля, непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу текущего года составил 9 млрд 192 млн грн (годом ранее - 5 млрд 809 млн грн).

Как сообщалось, в 2019 году "Богдан Моторс" нарастил чистую прибыль в 10,6 раза к 2018 году.

Согласно публикации, текущие обязательства автокомпании за прошлый год выросли на 47% - до 9 млрд 182 млн грн, долгосрочные, как и годом ранее, не указаны.

Суммарная дебиторская задолженность "Богдан Моторс" за год сократилась более чем вдвое – до 167,74 млн грн, активы в целом уменьшились на 29% - до 1 млрд 087 млн грн.

Собственный капитал АК "Богдан Моторс" к 1 января 2021 года составил "минус" 8 млрд 195 млн грн, уставный капитал – 1 млрд 101 млн грн.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах.

По состоянию на четвертый квартал 2020 года, в числе акционеров автокомпании – ЗНВКИФ "Богдан Капитал" (23,5367% уставного капитала), ООО "Хюндай Мотор Украина" (13,3816%), ЗНВКИФ "Бриз" (15,6425%), ООО "Мегатерм" (10,7368%), ООО "Богдан Индустрия" (9,4697%), Хесуту Лимитед (Кипр, 6,9045%).

Завод в Черкассах был переориентирован на сборку грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей (в рамках гособоронзаказа), коммерческих авто, но из-за отсутствия госзаказа в прошлом году был фактически закрыт.

В 2019 году доход от реализации компании вырос почти вдвое, до 1 млрд 255 млн грн, а за минувший год этот показатель пока не обнародован.

В декабре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области возбудил дело о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс"

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестпрограммы построила автозаводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.