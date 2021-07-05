Экономика

13:36 05.07.2021

Предельная цена бензина и дизтопливо на начало июля увеличена на 0,3-0,8 грн/литр - Минэкономики

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Предельная цена бензина и дизтопливо на начало июля увеличена на 0,3-0,8 грн/литр - Минэкономики

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,55 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало июля.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 29,55/грн.

По сравнению концом прошлого месяца средняя цена на бензин выросла на 0,8 грн/литр, на ДТ – на 0,32 грн/литр.

Как сообщалось, в настоящее время действие карантина на территории Украины установлено до 31 августа 2021 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Теги: #цена #дизтопливо #бензин
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