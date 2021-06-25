Минэнерго предлагает продлить действующее ПСО на рынке э/э до 1 августа с тарифом для населения в 1,68 грн/кВт-ч

Министерство энергетики инициировало продление специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа 2021 года, сообщило министерство в пятницу.

Согласно сообщению, министерству необходимо дополнительное время для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта.

В сообщении отмечается, что для реализации задач нового ПСО, заключающихся в защите социально уязвимых потребителей и обеспечении возможностей генерации для стабильной работы и модернизации, необходимо определить точную сумму средств, которую требует рынок.

Для этого Минэнерго предлагает, в частности, руководствоваться ожидаемыми в первой половине июля результатами мер по стабилизации рынка, уже предпринятых энергорегулятором и планируемых к принятию в ближайшее время.

Как сообщалось, в середине июня министр энергетики Герман Галущенко анонсировал презентацию проекта новой модели возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО) до конца июня.

При этом министр отметил, что для населения, потребляющего объем э/э до 100 кВт-ч, цена буде ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт-ч), при этом уточнив, что 16 млн домохозяйств (или 40% бытовых потребителей) потребляют до 100 кВт-ч.

Кроме того, по словам Галущенко, Минэнерго инициирует снятие обязательства генерации, задействованной в ПСО (НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго") продавать не менее 10% ресурса на рынке "на сутки вперед", вместе с тем инициирует обязательство всей генерации продавать э/э по двусторонним договорам на бирже.

По словам источника агентства "Интерфакс-Украина" в Кабинете министров, обсуждаемый сейчас проект ПСО предусматривает разделение потребителей на четыре категории: те, кто потребляет до 100 кВт-ч, далее - от 100 кВт-ч до 300 кВт-ч, затем - от 300 кВт-ч до 500 кВт-ч, а также те, кто потребляет свыше 500 кВт-ч. В зависимости от объемов потребления тариф будет расти вплоть до уровня около 3 грн/кВт-ч, отметил собеседник агентства.

Действие ПСО на рынке электроэнергии заканчивается 1 июля 2021 года. Согласно ему, бытовые потребители оплачивали э/э по 1,68 грн\кВт-ч.

В начале июня Минэнерго обратилось к НКРЭКУ с просьбой ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ/ВСР, на период профицита отменить ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, а также временно установить минимальную цену на ВСР на уровне не ниже РСВ, на РСВ – не ниже себестоимости НАЭК "Энергоатом".

Комиссия со своей стороны обязала участников рынка (кроме производителей э/э и ГП "Гарантированный покупатель") при осуществлении операций купли и продажи э/э по двухсторонним договорам (ДД), на рынке "на сутки вперед" или импорта/экспорта избегать отрицательного сальдо объемов э/э за расчетный период в торговой зоне ОЭС Украины.

Кроме того, позже увеличила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии на РСВ и ВСР.

Для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) максимальная предельная цена будет составлять 1 243,71 грн/МВт-ч, для часов максимальной нагрузки (c 07:00 до 23:00) – 2 655,99 грн/МВт-ч.