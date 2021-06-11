Экономика

14:28 11.06.2021

Жилье в формате "город в городе" по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение

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Жилье в формате "город в городе" по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение

Цена качественных проектов жилья в формате "город в городе" в Киеве может быть выше на 20-200% по сравнению с другими объектами с аналогичным расположением, но без сопутствующей рекреационной, коммерческой и социальной инфраструктуры, сообщил CEO NAI Ukraine Виталий Бойко.

"Для Киева проекты в формате "город в городе" не являются новыми, они представлены в значительном количестве. Возможно, они еще не идеально соответствуют современным мировым тенденциям, не генерируют ВВП, кроме небольшой коммерции на стрит-ритейле, может не хватать рекреационной инфраструктуры. Однако преимущество таких районов – цена", - рассказал Бойко в ходе эксклюзивной панели "Планирование и обновление городов" на Smart Building Forum в Киеве в среду.

По его словам, в одной и той же географической точке столицы могут быть два жилых комплекса, где стоимость сопоставимых квартир может отличаться на 20-200%.

Эксперт объясняет, что инвестиции в инфраструктуру на уровне 20% от общей сметы проекта позволяют увеличить цену за 1 кв. м в среднем на 30-70%. Кроме того, проекты в формате Blended Use отвечают современному запросу на шаговую доступность к необходимым элементам инфраструктуры и удаленную работу, который усилился во время пандемии.

"Сегодня потребитель нуждается в концепции Blended Use, максимальной концентрации инфраструктуры в одном месте. Поэтому классическое зонирование территорий, где доминируют проекты Single Use, нужно пересматривать, а в уже существующих районах – переосмыслять территории", – считает эксперт.

Он отметил, что при разработке таких проектов важно анализировать потребности аудитории, учитывать прогноз развития территории и создавать дополнительные экономические, культурные и цифровые мастер-планы проекта.

"Такой подход мы используем с командой Urban Experts, в партнерстве с Leslie Jones Architecture, имплементируя международный опыт. Это позволяет создавать полноценные пространства для комфортной жизни, максимально отвечающие стилю жизни аудитории", – привел примеры Бойко.

Urban Experts – архитектурная компания, которая предоставляет полностадийные архитектурные и консультационные услуги для многофункциональных, коммерческих, жилых, инфраструктурных и транспортных объектов в регионе Восточной Европы. Компания также является лицензированным оценщиком проектов и зданий в соответствии с международной экологической сертификацией BREEAM.

В конце мая 2016 года Urban Experts заключила партнерство с британской архитектурной компанией Leslie Jones Architecture, в конце июня – с международной консалтинговой сетью компаний NAI Global, в рамках которого представляет сеть в Украине под брендом NAI Ukraine

Теги: #недвижимость #бойко #nai_ukraine
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