Экономика

12:29 10.06.2021

Набсовету ПриватБанка удалось конкурентно и профессионально отобрать главу правления, несмотря на внешнее давление – послы G7

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Набсовету ПриватБанка удалось конкурентно и профессионально отобрать главу правления, несмотря на внешнее давление – послы G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) поздравили новоназначенного главу правления государственного ПриватБанка (Киев) Герхарда Бьоша с утверждением его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ), несмотря на внешнее давление, указывается на странице послов G7 в Украине в Twitter в четверг.

"Послы G7 поздравляют Герхарда Бьоша с утверждением НБУ его кандидатуры на должность нового главы правления ПриватБанка. На этом завершается конкурентный и профессиональный процесс отбора, проведенный набсоветом для крупнейшего госбанка в Украине. Качество этого процесса, в частности устойчивость к внешнему давлению, свидетельствует о преимуществах надлежащего корпоративного управления", - говорится в сообщении.

Послы также повторили свой призыв к скорейшему принятию комплексного законодательства по совершенствованию корпоративного управления госпредприятиями.

Как сообщалось, НБУ 8 июня согласовал кандидатуру экс-первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Бьоша на должность главы правления ПриватБанка по итогам рассмотрения пакета документов и собеседования. В мае набсовет ПриватБанка назначила Бьоша главой правления ПриватБанка по результатам конкурсного отбора сроком на пять лет.

Экс-глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл занимал должность три года до окончания срока его полномочий 23 января 2021 года.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #g7 #приватбанк
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