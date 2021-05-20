Кубраков: Моя задача - навести порядок в других отраслях по аналогии с дорожной

Министр инфраструктуры Александр Кубраков, который с ноября 2019 года являлся главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), назвал свои приоритеты на новой должности.

"Я не буду искать виновных предшественников, потому что много проблем в отрасли накапливалось не одно десятилетие. Я это хорошо увидел на должности руководителя "Укравтодора", потому что если инфраструктуры была недоинвестирована 20-30 лет, то искать виновных предшественников очень сложно. Наша главная задача - решить эти все непростые проблемы, также как мы это делаем в дорожной отрасли", - сказал он в ходе выступления в Раде.

Так, говоря о дорожной сфере, Кубраков отметил, что по результатам 2020-2021 гг. планируется отремонтировать почти 40% дорог Украины, а это около 9 тыс. дорог госзначения.

"Если говорить о железнодорожном транспорте, в первую очередь - это стабилизация финансового состояния "Укрзализныци" (...) Есть бизнес, который заинтересован в снижении тарифов или в удержании их на существующем уровне. Но мы видим, что УЗ останавливается, уровень износа основной ее инфраструктуры составляет 90%, поэтому мы не можем не повышать тарифы на грузовые перевозки, мы точно будем это делать", - сказал он.

Среди приоритетов в морском и речном транспорте новый министр назвал восстановление инфраструктуры портов.

"Так же, как и в УЗ, уровень износа портов составляет 80-90%", - отметил Кубраков.

По его словам, также он намерен продолжать практику проведения концессионных конкурсов портов и решить проблему выдачи паспортов морякам.

Говоря о развитии авиации, Кубраков сказал, что в приоритете будет строительство и развитие аэропортов страны, внутренних авиаперевозок, создание национального авиаперевозчика.

"Все эти вопросы сложные и будут требовать непростых решений, новых законов и взаимодействия всех ветвей власти", - подытожил он.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры. Его кандидатуру поддержали 284 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Александр Кубраков, 1982 г.р., - с 19 ноября 2019 года глава Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"). Предприниматель, эксперт по цифровой и дорожной инфраструктуре, народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" (с 3 декабря 2019 года сложил полномочия народного депутата).

Свою карьеру начинал с должности маркетинг-менеджера, был начотдела по мониторингу рынка, а позже начотдела маркетинга фиксированного бизнеса телеком-оператора "Киевстар", в 2007-2009 - начуправления стратегического маркетинга АКБ "Финансы и Кредит". С 2011 по 2015 годы был советником мэра Киева, в 2015-2016 годах - руководителем проектного офиса Министерства юстиции. С 2016 по 2019 год проработал руководителем сектора телекоммуникаций и IT в BRDO, а также был исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины".