Экономика

18:19 17.05.2021

Сеть коворкингов Creative States запустила франшизу

2 мин читать
Сеть коворкингов Creative States запустила франшизу

Сеть коворкинг-пространств Creative States запустила собственную франшизу, сообщил основатель сети Илья Кенигштейн.

"Не без нюансов конечно, но нашу долгожданную франшизу мы запустили. Мы не рассчитываем на массовость, да это и не входит в наши планы. Для того, чтобы открыть и развивать по франшизе крутую локацию в нашей сети, например в Харькове или Одессе, нам в управляющей компании требуется очень четкий фокус, направленный на поддержку партнеров", – написал Кенигштейн на своей странице в Facebook в понедельник.

Как сообщила пресс-служба компании, вступительный взнос составляет $100 тыс., для открытия одной локации потребуются инвестиции от $840 тыс. Срок окупаемости проекта составит от трех лет.

Согласно прогнозу, до 2025 года сеть коворкингов увеличится до 80 тыс. кв. м (около 32 локаций) в Украине и мире.

Ранее Кенигштейн сообщал о планах расширить портфель недвижимости сети до 20 тыс. кв. м в 2021 году.

Как сообщалось, в мае-2020 на территории завода "Арсенал" по ул.Московской, 8. в Киеве открылось коворкинг-пространство Creative States of Arsenal. Его общая площадь – 4,1 тыс. кв. м. Пространство рассчитано на 700 резидентов, включает 130 офисов и 60 мест в коворкинге.

Сеть Creative States также включает локации в столичных БЦ Senator, БЦ Gulliver и Creative State of Dnipro в Днепре. Планируется также открытие второй локации на территории бывшего завода "Арсенал", а также выход на европейский рынок.

Теги: #creative_states #франшиза
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 07.04.2021
Creative States запустил шаттлы для своих резидентов

Creative States запустил шаттлы для своих резидентов

13:23 04.02.2021
Creative States намерена до конца года нарастить портфель недвижимости до 20 тыс. кв. м и выйти на европейский рынок – основатель

Creative States намерена до конца года нарастить портфель недвижимости до 20 тыс. кв. м и выйти на европейский рынок – основатель

14:40 03.12.2020
Сеть коворкингов Creative States запускает собственную франшизу в 2021г

Сеть коворкингов Creative States запускает собственную франшизу в 2021г

18:40 26.08.2020
Офис ЕБА переехал в коворкинг-локацию Creative State of Arsenal в Киеве

Офис ЕБА переехал в коворкинг-локацию Creative State of Arsenal в Киеве

16:45 20.08.2020
Сеть коворкингов Creative States откроет второй офис на территории бывшего завода "Арсенал" в Киеве

Сеть коворкингов Creative States откроет второй офис на территории бывшего завода "Арсенал" в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Газпром" купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на июнь - столько же, сколько и на май

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин уволил двух замминистров энергетики Бойко и Зорина

Сессия ВЭФ в Сингапуре отменена, новые сроки "Давоса" - первая половина 2022

"Укрзализныця" уплатила 18 млн грн штрафа в деле о малодеятельных станциях - АМКУ

Минагрополитики полноценно заработает в мае – министр Лещенко

Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС - Милованов

Рынки жилой и промышленной недвижимости имеют лучшие перспективы развития в 2021 году – исследование

Государство вскоре выплатит предпринимателям еще 400 млн грн – Шмыгаль на совещании у Зеленского

"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

Украина начинает экспериментальный проект доступа к речным перевозкам

"Газпром" купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на июнь - столько же, сколько и на май

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА