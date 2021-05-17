Сеть коворкингов Creative States запустила франшизу

Сеть коворкинг-пространств Creative States запустила собственную франшизу, сообщил основатель сети Илья Кенигштейн.

"Не без нюансов конечно, но нашу долгожданную франшизу мы запустили. Мы не рассчитываем на массовость, да это и не входит в наши планы. Для того, чтобы открыть и развивать по франшизе крутую локацию в нашей сети, например в Харькове или Одессе, нам в управляющей компании требуется очень четкий фокус, направленный на поддержку партнеров", – написал Кенигштейн на своей странице в Facebook в понедельник.

Как сообщила пресс-служба компании, вступительный взнос составляет $100 тыс., для открытия одной локации потребуются инвестиции от $840 тыс. Срок окупаемости проекта составит от трех лет.

Согласно прогнозу, до 2025 года сеть коворкингов увеличится до 80 тыс. кв. м (около 32 локаций) в Украине и мире.

Ранее Кенигштейн сообщал о планах расширить портфель недвижимости сети до 20 тыс. кв. м в 2021 году.

Как сообщалось, в мае-2020 на территории завода "Арсенал" по ул.Московской, 8. в Киеве открылось коворкинг-пространство Creative States of Arsenal. Его общая площадь – 4,1 тыс. кв. м. Пространство рассчитано на 700 резидентов, включает 130 офисов и 60 мест в коворкинге.

Сеть Creative States также включает локации в столичных БЦ Senator, БЦ Gulliver и Creative State of Dnipro в Днепре. Планируется также открытие второй локации на территории бывшего завода "Арсенал", а также выход на европейский рынок.