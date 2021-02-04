Экономика

13:23 04.02.2021

Creative States намерена до конца года нарастить портфель недвижимости до 20 тыс. кв. м и выйти на европейский рынок – основатель

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Creative States намерена до конца года нарастить портфель недвижимости до 20 тыс. кв. м и выйти на европейский рынок – основатель

Сеть коворкинг-пространств Creative States планирует расширить портфель недвижимости до 20 тыс. кв. м и выйти на европейский рынок в 2021 году, сообщил основатель сети Илья Кенигштейн.

"У нас есть планы по экспансии в Европу в этом году, и хотим удвоиться – у нас сейчас 12 тыс. кв. м в портфеле. До конца этого года хотим выйти на 20 тыс. кв. м", – рассказал Кенигштейн в ходе конференции "Глобальный экономический обзор", организованной Европейской бизнес ассоциацией в четверг.

По его словам, в течение следующих пяти лет нормой станет управление недвижимостью операторами, а не застройщиками напрямую. Кроме того, трендом становится деглобализация, когда на передний план выходят небольшие локальные сети.

Ранее Кенигштейн заявлял о запуске собственной франшизы в 2021 году.

Как сообщалось, в мае-2020 в Киеве открылось коворкинг-пространство Creative States of Arsenal. Объект размещен в Киеве на территории завода "Арсенал" по ул.Московской, 8. Его общая площадь – 4,1 тыс. кв. м. Пространство рассчитано на 700 резидентов, включает 130 офисов и 60 мест в коворкинге.

Сеть Creative States также включает локации в столичных БЦ Senator, БЦ Gulliver и Creative State of Dnipro в Днепре. Планируется также открытие второй локации на территории бывшего завода "Арсенал".

Теги: #недвижимость #creative_states
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