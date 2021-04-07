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19:03 07.04.2021

Creative States запустил шаттлы для своих резидентов

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Creative States запустил шаттлы для своих резидентов

Creative States совместно с компанией Transflot запустил шаттлы по доставке и развозке своих резидентов на киевские локации и домой, сообщил учредитель & CEO Creative States Илья Кенигштейн агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы составили семь карт маршрутов - из основных городских кластеров - и координируем их с нашими резидентами. Инициатива исходила от Creative States. Наши партнеры, компания Transflot, быстро откликнулись", - сказал он.

Как рассказал агентству директор Transflot Виктор Федосюк, компания, осуществляющая нерегулярные перевозки, давно сотрудничает с Creative States по организации трансферов, и сейчас предоставила для доставки резидентов семь шаттлов.

"У нас имеется и опыт в организации подобных шаттл-рейсов: в жесткий локдаун прошлой весной. Когда был полностью остановлен метрополитен, мы обслуживали один из крупнейших банков, доставляли его сотрудников, было создано 30 маршрутов. В этом году мы подключились к выполнению их задач в первый день (локдауна – ИФ), а на следующий (день) банк обеспечил своих сотрудников спецпропусками", - сообщил Федосюк.

Перевозки для Creative States осуществляются с учетом всех эпидемиологических требований.

Creative States позиционирует себя как сеть гибких рабочих пространств.

Компания Transflot предоставляет услуги офисных водителей.

Теги: #шаттл #creative_states
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