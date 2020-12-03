Экономика

14:40 03.12.2020

Сеть коворкингов Creative States запускает собственную франшизу в 2021г

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Сеть коворкингов Creative States запускает собственную франшизу в 2021г

Сеть коворкинг-пространств Creative States запускает собственную франшизу в начале 2021 года, сообщил основатель сети Илья Кенигштейн.

"Мы в Creative States решили запустить собственную франшизу. Это венчурный проект, посмотрим, пойдет или нет, и сделаем оценку. Запускаем франшизу в начале следующего года, готовит нам ее тот самый "Франч" во главе с Романом Кириловичем, который делал франшизу "Розетке", Smartass и многим другим классным проектам", – написал Кенигштейн на своей странице в Facebook.

По его словам, франшиза ориентирована на регионы Украины и за ее пределами, кроме Киева и Днепра - городов присутствия Creative States. При этом компания оставляет за собой право отказывать в сотрудничестве, если выбранная локация не подходит для модели сети.

Creative States планирует заниматься подбором локации, проектом, строительством и запуском объекта партнера под ключ. Кроме того, компания будет помогать партнерам с привлечением арендаторов, в том числе сетевых клиентов.

"Наша общая с франчайзи цель – сделать так, чтобы локация вышла суммарно не менее чем на 28-30% EBITDA в годовом диапазоне. Больше – лучше. Это неплохие деньги, особенно в разрезе сегмента коммерческой недвижимости", – добавил Кенигштейн.

Он не назвал необходимую сумму для входа в проект, уточнив, что она будет "не самой низкой", но пообещал озвучить условия в ближайшее время.

Как сообщалось, в мае-2020 в Киеве открылось коворкинг-пространство Creative States of Arsenal. Объект размещен в Киеве на территории завода "Арсенал" по ул.Московской, 8. Его общая площадь – 4,1 тыс. кв. м. Пространство рассчитано на 700 резидентов, включает 130 офисов и 60 мест в коворкинге.

Сеть Creative States также включает локации в столичных БЦ Senator, БЦ Gulliver и Creative State of Dnipro в Днепре. Планируется также открытие второй локации на территории бывшего завода "Арсенал", а также выход на европейский рынок.

Источник: https://www.facebook.com/kenigshtein/posts/3465267330193023

Теги: #недвижимость #коворкинг #creative_states #франшиза
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