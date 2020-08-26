Экономика

18:40 26.08.2020

Офис ЕБА переехал в коворкинг-локацию Creative State of Arsenal в Киеве

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Офис ЕБА переехал в коворкинг-локацию Creative State of Arsenal в Киеве

 Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) переехала из офиса на Подоле в Киеве в коворкинг-локацию Creative State of Arsenal по ул. Московская 8, к. 7.

"Теперь официально. European Business Association стала резидентом Creative States", - сообщил в среду в Facebook основатель сети Creative States Илья Кенигштейн.

Переезд был мотивирован необходимостью двигаться в направлении новых возможностей и форматов, пересмотра подходов и стиля работы, продиктованных современными тенденциями, сообщается на сайте ЕБА.

В прежнем офисе ассоциации размещалось более 70 сотрудников.

"По требованию времени мы переходим к более мобильной организации работы и гибкому офисному пространству", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, коворкинг-пространство Creative States of Arsenal (Киев) открылось в мае 2020 года. Объект размещен на территории завода "Арсенал" по ул. Московской, 8. Его общая площадь – 4,1 тыс. кв. м. Пространство рассчитано на 700 резидентов, включает 130 офисов и 60 мест в коворкинге.

Сеть Creative States также включает локации в столичных БЦ Senator и БЦ Gulliver и Creative State of Dnipro в Днепре. Планируется также открытие второй локации на территории бывшего завода "Арсенал", а также выход на европейский рынок.

Теги: #недвижимость #creative_states #arsenal #еба #коворкинг
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