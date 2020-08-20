Сеть коворкингов Creative States откроет второй офис на территории бывшего завода "Арсенал" в Киеве

Сеть коворкинг-пространств Creative States откроет на территории бывшего завода "Арсенал" в Киеве вторую локацию – Creative State of Arsenal 2, сообщил основатель сети Crative States Илья Кенигштейн.

"Сейчас я хочу объявить о начале работы над нашей следующей локацией. Это "Креативный Штат Арсенал 2". Мы создадим фантастически красивое и удобное пространство размером в 3 тыс. кв. м – по соседству с первым, таким образом увеличив общее пространство "Арсенала" до 7,200 тыс. кв. м", - написал Кенигштейн на свой странице в Facebook в среду вечером.

При этом он добавил, что общая площадь всех коворкингов сети Creative States с запуском новой (пятой) локации увеличится до 15 тыс. кв. м.

По его словам, между двумя коворкингами на "Арсенале" будет открытая зона с арт-инсталляциями, а также планируется парковка, ивент-холл, сами же локации будут соединены мостом.

Как сообщалось, коворкинг-пространство Creative States of Arsenal в Киеве октрылось в мае 2020 года. Объект размещен на территории завода "Арсенал" по ул. Московской, 8 в Киеве. Его общая площадь - 4,1 тыс. кв. м. Пространство рассчитано на 700 резидентов, включает 130 офисов и 60 мест в коворкинге.

Сеть Creative States также включает локации в столичных БЦ Senator и БЦ Gulliver. Планируется также открытие коворкинга в Днепре, а также выход на европейский рынок.