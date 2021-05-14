Экономика

21:01 14.05.2021

Зеленский подписал закон о продлении действия экспортной пошлины на лом черных металлов

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Зеленский подписал закон о продлении действия экспортной пошлины на лом черных металлов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снижения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым предлагается пролонгация действия экспортной пошлины в размере EUR58/тонна еще на пять лет.

"Этот документ продлевает на пять лет - до 15 сентября 2026 года срок действия ставки вывозной (экспортной) пошлины 58 евро за тонну на отходы и лом черных металлов. Таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине, что будет способствовать бесперебойной работе отечественной металлургической промышленности, сохранению рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, документ будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что соответствует намерениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курса, так как каждая тонна повторно использованного металлолома экономит 1,5 т CO2, 1,4 т железной руды и 740 кг угля.

"Переработка лома на сталь требует лишь 1/3 затрат энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья", - сказано в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, 27 апреля Рада приняла законопроект о пролонгации вывозной пошлины на лом EUR58/тонна еще на 5 лет. За законопроект проголосовало 291 народных депутатов на заседании во вторник.

Как сообщалось, в Верховной Раде 1 марта 2021 года под №5175 зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снижения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым предлагается пролонгация действия экспортной пошлины в размере EUR58/тонна еще на пять лет, или на 10 лет с момента введения пошлины (с 2016 года).

Метпредприятия Украины выступают за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов в размере EUR58/тонна еще на пять лет или даже ужесточения ограничений на вывоз металлолома, вплоть до его полного запрещения для нормализации ситуации с обеспечением данным сырьем отечественных предприятий.

Согласно принятому Радой закону, экспортная пошлина на металлолом была повышена с 15 сентября 2016 года с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а весной 2018 года - до EUR42/тонна. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.

Рада 28 февраля 2019 года приняла за основу и в целом закон об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке (№9474), повысив пошлину на экспорт лома с EUR42 до EUR58 за тонну и продлив ее действие на два года. Данный закон вступил в силу 5 апреля 2019 года. При этом экспорт металлолома при поставках в ЕС осуществляется с пошлиной EUR5/тонна.

 

Теги: #пошлины #металлы #закон
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