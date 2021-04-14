Auchan обратился к президенту с просьбой оказать содействие в расследовании захвата земучастка под Одессой

Группа компаний Auchan ("Ашан Ритейл Украина" и "Ситрас Украина") обратилась к президенту Украины с просьбой защитить права инвесторов и оказать содействие в расследовании неправомерной продажи земельного участка в с. Лиманка (Одесской обл.) общей площадью около 27 га.

"Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, принять все возможные меры для защиты прав инвесторов и поддержания уровня доверия к Украине", – сообщается на сайте группы.

Согласно ему, земельный участок, приобретенный группой для строительства торгово-развлекательного центра с многоуровневой транспортной развязкой, был арестован и передан в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). При этом Auchan не имеет отношения к данному уголовному производству, подчеркивается в заявлении.

"Согласно судебным решениям, которые позже были отменены, участки передавались АРМА в управление, однако АРМА решила срочно и с многочисленными нарушениями их продать подставной компании с уставным капиталом в 5 тыс. грн. Цена продажи составила менее 4% рыночной стоимости. Обстоятельства продажи участков, а также действия оценщика являются предметом расследования НАБУ, а обжалование продажи рассматривает Верховный Суд", – сообщает Auchan.

Так, установленная государством нормативно-денежная оценка земли составляет 432 млн грн, тогда как судебный эксперт оценил ее в 229 млн грн. При этом цена продажи составила 8,7 млн грн.

"В уголовных делах до сих пор никому не предъявлены подозрения, АРМА продолжает продавать за бесценок активы, которыми должна эффективно управлять. Нам остается надеяться на защиту нашей собственности Большой палатой Верховного Суда, несмотря на все препятствия со стороны АРМА и заказчиков этой схемы", – указывает группа.

Как сообщалось, одесский Приморский райсуд в апреле-2019 арестовал земельные участки общей площадью около 27 га и передал их в управление АРМА, свидетельствует постановление в Едином госреестре судебных решений.

Впоследствии, как утверждается в решении, АРМА продала переданные ей в управление участки на торгах по заниженной цене - за 8,765 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "Пелуччо" (Киев).

Как сообщалось, ООО "Ситрас Украина" намеревалось завершить в 2018 году строительство первой очереди масштабного трехфазного проекта Les Vignes ("Левин", название на стадии утверждения) на пресечении просп. Глушко и просп. Жукова в Овидиопольском районе Одессы.

Как сообщила в апреле 2019 года консалтинговая компания UTG, сроки открытия ТРЦ Auchan Les Vignes перенесены на неопределенное время.

Концепция проекта включает строительство гипермаркета "Ашан", галереи бутиков площадью 4 тыс. кв. м, ритейл-парка (42 тыс. кв. м) и торгово-развлекательного центра (35 тыс. кв. м).

Компания планировала вложить в первый этап трехфазного проекта $50 млн. Он включал строительство гипермаркета "Ашан" (15 тыс. кв. м), галереи бутиков (4 тыс. кв. м) и паркинга на 3,6 тыс. машиномест. Как ожидалось, проект мог принести региону около 1 тыс. рабочих мест.

ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 – "Иммошан Украина") является международным девелопером торговых центров и ритейл-парков в стране. Компания по состоянию на конец 2020 года управляет 7 торговыми галереями в составе ТЦ "Ашан" в Киеве и Львове, ТЦ "Ашан Rive Gauche" и "Ритейл Парк Петровка" (оба – Киев).

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. Насчитывает 26 магазинов разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) в девяти городах, а также развивает e-commerce.