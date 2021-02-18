Экономика

14:03 18.02.2021

"Ашан Ритейл Украина" допускает обращение в международный арбитраж в споре о земучастке под Одессой

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"Ашан Ритейл Украина" допускает обращение в международный арбитраж в споре о земучастке под Одессой

 "Ашан Ритейл Украина" рассчитывает на возвращение в собственность участка в Одессе, однако в случае негативного результата в украинских судебных инстанциях будет рассматривать вопрос обращения в международный арбитраж, так как цена АРМА для продажи участка не является справедливой и рыночной, сообщил юридический директор "Ашан Ритейл Украина" Руслан Дубас "Интерфакс-Украина".

"16 февраля состоялось первое заседание Большой палаты Верховного суда. Мы надеемся, что суд в итоге оставит в силе решение Северного апелляционного хозсуда и встанет на защиту прав собственности. А именно - подтвердит недействительность результатов электронных торгов, которыми был отчужден земельный участок по заведомо заниженной цене", - сказал он.

Компании "Ашан Ритейл Украина" и "Ситрас Украина", входящие в холдинг Auchan, отстаивают в судах права на земельные участки в с.Лиманка (ранее - с. Мизикевича Овидиопольского р-на Одесской обл.) общей площадью около 27 га, ранее арестованные как вещественные доказательства и проданные на аукционе по заниженной цене.

"Мы не можем сейчас назвать ущерб, который понесла компания от рейдерства. Но убытки уже понесло и государство Украина: как минимум 1,6 млн грн судебных сборов, которые были взысканы исполнительной службой с АРМА, а фактически из госбюджета", - отметил Дубас.

Как сообщалось, Приморский райсуд Одессы в апреле-2019 арестовал земельные участки общей площадью около 27 га и передал их в управление АРМА. Впоследствии, согласно решению суда в Едином госреестре судебных решений, АРМА продала переданные ей в управление участки на торгах по заниженной цене - за 8,765 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "Пелуччо" (Киев).

ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 года - "Иммошан Украина"), намеревалось завершить в 2018 году строительство первой очереди масштабного трехфазного проекта Les Vignes ("Левин", название на стадии утверждения) на пресечении просп.Глушко и просп.Жукова в Овидиопольском районе Одессы.

Компания планировала вложить в первый этап проекта $50 млн. Он включал строительство гипермаркета "Ашан" (15 тыс. кв. м), галереи бутиков (4 тыс. кв. м) и паркинга на 3,6 тыс. машиномест. Как ожидалось, проект мог принести региону около 1 тыс. рабочих мест.

ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 - "Иммошан Украина") является международным девелопером торговых центров и ритейл-парков в стране.

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

В Украине "Ашан Ритейл Украина" представлена с 2008 года и оперирует магазинами в девяти городах - Киев, Харьков, Львов, Черновцы, Житомир, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, а также развивает e-commerce.

Теги: #ашан #земучасток
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