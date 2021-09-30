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06:39 30.09.2021

Прокуратура сообщила о подозрении чиновнице, незаконно завладевшей правом аренды земельного участка стоимостью почти 30 млн. грн

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Голосеевская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору общества, незаконно завладевшему правом аренды земельного участка на ул. Антоновича стоимостью почти 30 млн. грн, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2017 году, имея целью строительство элитного жилищного комплекса на незаконно арендованной земле, директор общества вступила в сговор с собственниками и должностными лицами группы предприятий", - говорится в сообщении.

Так, с целью дальнейшего незаконного строительства жилого комплекса подозреваемая подготовила и предоставила в Киевский городской совет документы, содержащие заведомо ложные сведения об основаниях преимущественного права на пользование земельным участком территориального общества Киева.

"Таким образом, подозреваемая избежала процедуры продажи прав аренды на земельный участок на конкурентных началах (земельных торгов) и продолжила пользование ею, чем нанесла ущерб территориальной общине", - сообщили в прокуратура.

Действия директора квалифицированы по ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также на указанный земельный участок наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Теги: #чиновница #украина #подозрение #земучасток
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