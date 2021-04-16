Экономика

12:38 16.04.2021

КГГА утвердила проект землеустройства для передачи участка в пользование теруправления ГБР

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КГГА утвердила проект землеустройства для передачи участка в пользование теруправления ГБР

Киевская горгосадминистрация утвердила проект землеустройства для передачи земельного участка по ул.Телиги, 8, Киевскому территориальному отделению Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно распоряжению от 15 апреля, решено также сменить целевое назначение указанного участка площадью 0,7 га и разрешить его использование для эксплуатации и обслуживания административного здания.

Ранее в октябре 2019 года ООО "БК КБР" победило в тендере на проведение капитального ремонта здания теруправления ГБР в Киеве. Стоимость закупки составила 84,9 млн грн.

Теги: #гбр #кгга #земучасток
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