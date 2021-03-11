Киевсовет передал в аренду земучасток 3,9 га на Печерске для строительства жилого комплекса

Киевский городской совет принял решение о передаче в аренду на пять лет ООО "Украинская строительная реновация" земельного участка площадью 3,9 га по ул. Джона Маккейна, 5 в Печерском районе Киева.

Соответствующее решение Киевсовет утвердил 4 марта 77 голосами.

Согласно проекту решения, участок предназначен для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого комплекса с объектами общественного назначения и подземными паркингами.

По предварительному расчету, нормативная оценка участка составляет 343,9. Ориентировочный размер арендной платы составит 0,1% от указанной суммы, что составляет 343,9 тыс. грн/мес.

По данным портала ЛУН.юа, по указанному адресу ведется строительство ЖК HealtyCity. Проект включает пять домов на 1 тыс. квартир, а также подземный паркинг на 750 машиномест.

По данным ЕГР, учредителями ООО "Украинская строительная реновация" с уставным капиталом 100 тыс. грн являются ООО "КУА "Сити Ван Эссет Менеджмент", действующее в интересах ПЗНВИФ "Сити Проджект" (50%), и кипрская "Кокси Холдинг Лтд" (50%). Конечным бенефициаром является Валерий Кодецкий через компанию "Насага Инвестментс Лимитед"

Кодецкий также является владельцем девелопера столичного ЖК "Новопечерские Липки" City One Development.