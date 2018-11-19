Экономика

15:29 19.11.2018

"Завод ЗБК-13" приобретает земучасток в Харькове за 80 млн грн

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ПАО "Завод ЗБК-13"(Харьков) планирует приобрести земельный участок площадью 5,25 га по ул. Кульчицкого, 5 в Харькове за 80 млн грн.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение о предоставлении предварительного согласия на заключение договора купли-продажи принято на внеочередном общем собрании акционеров 16 ноября 2018 года.

Как указывается в сообщении, стоимость участка площадью 5,25 га составит не более 80 млн грн.

Согласно проекту решения ПАО, на приобретаемом участке планируется реконструкция нежилого здания для размещения компрессорной, капитальный ремонт здания под главный корпус и эксплуатация зданий и строений завода.

Акционеры ПАО, по информации в сообщении, также приняли решение о продлении кредитного договора с ПриватБанком на 2 млн грн под депозит сроком на один год

Согласно годовому финансовому отчету компании, "Завод ЗБК-13" в 2017 году получил 444 тыс. грн чистой прибыли, что на 7% больше, чем годом ранее.

ПАО "Завод ЗБК-13" создано в 1997 году путем выхода предприятия из состава ОАО "Харьковжелезобетон". Завод производит железобетонные изделия, в частности, плиты забора, перемычки, канализационные элементы, кольца, бетон товарный. Основными клиентами предприятия являются физические и юридические лица, занимающиеся строительством.

По данным в госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей на ноябрь-2018, конечным бенефициаром является Людмила Бараш, которая также владеет 81,588% акций ПАО.

Теги: #харьков #земучасток
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