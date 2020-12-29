"Эпицентр К" купил земельный участок сети "Амстор" на Березняках за 227 млн грн

ООО "Эпицентр К" (Киев) купило на аукционе у государственного Укрэксимбанка земельный участок сети "Амстор" площадью 4 га на столичном массиве Березняки за 227 млн грн.

Согласно сообщению в электронной системе "Прозорро.Продажи", стартовая цена лота на повторном аукционе составила 105,8 млн грн. В торгах также участвовали ООО "Проперти констракшн", ООО "Столица-Зем-Индустрия" и АО "ЗНВКИФ "Инвестохиллс Хелиантус".

Как сообщала ранее пресс-служба Укрэксимбанка, имущество реализуется для урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" (2 млрд грн).

По данным электронной площадки, участок на пересечении ул. Березняковской и Днепровской набережной относится к категории жилой и общественной застройки, вид использования – для строительства, эксплуатации и обслуживания культурно-торгового комплекса.

Ранее ООО "Мадера Девелопмент", конечным бенефициаром которого является глава инвестгруппы Concorde Capital Игорь Мазепа, приобрело на аукционе имущество и земельный участок сети супермаркетов и торговых центров "Амстор" за 456 млн грн.

Как сообщалось, ранее сеть "Амстор" входила в промышленно-инвестиционную группу "Смарт-холдинг" бизнесмена Вадима Новинского.

По состоянию на декабрь-2020, сеть "Амстор" включает шесть действующих торговых центров в Запорожье, Мариуполе, Северодонецке и Бердянске под управлением East Solution Group. Общая площадь ТЦ составляет 80 тыс. кв. м.