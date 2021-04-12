Кабмин вскоре утвердит Стратегию развития ОПК Украины - Шмыгаль

Кабинет министров в ближайшее время утвердит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Совместно с Минстратегпромом, Минэкономики, Укроборонпромом, аппаратом СНБО, комитетом ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны обсудили проект Стратегии развития ОПК. Документ согласован всеми ведомствами и поддержан международными партнерами. В ближайшее время утвердим его на заседании правительства", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По словам премьера, реализация Стратегии является важным шагом, который станет продолжением единой государственной политики, направленной на усиление обороноспособности государства.