Экономика

11:15 09.04.2021

ПриватБанк запустил отправку SWIFT-переводов через Приват24

1 мин читать
ПриватБанк запустил отправку SWIFT-переводов через Приват24

Государственный ПриватБанк (Киев) запустил отправку иностранных Swift-переводов через мобильный банк Приват24 для iOs и Android, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

"Отправить деньги можно в любой из более 120 мировых валют по полной так и сокращенной форме. Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться как счетом в валюте, так и гривневым счетом", – говорится в сообщении.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #swift #приватбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 06.04.2021
ПриватБанк возместил 230 млн грн по делу об уклонении налогов до его национализации – Офис генпрокурора

ПриватБанк возместил 230 млн грн по делу об уклонении налогов до его национализации – Офис генпрокурора

14:58 06.04.2021
Генпрокурор об утечке информации по делу ПриватБанка: мы с Сытником понимаем, кто и почему это сделал

Генпрокурор об утечке информации по делу ПриватБанка: мы с Сытником понимаем, кто и почему это сделал

13:22 31.03.2021
Суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

12:12 31.03.2021
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и "ПриватБанку"

В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и "ПриватБанку"

13:12 30.03.2021
Верховный суд Израиля подтвердил право ПриватБанка на судебное разбирательство против его экс-владельцев относительно присвоения $600 млн

Верховный суд Израиля подтвердил право ПриватБанка на судебное разбирательство против его экс-владельцев относительно присвоения $600 млн

16:27 29.03.2021
Экс-глава правления "ПриватБанка" объявлен в розыск

Экс-глава правления "ПриватБанка" объявлен в розыск

13:09 29.03.2021
Генпрокурор: 40 из 10 тыс. открытых уголовных производств по ПриватБанку являются особенно актуальными и резонансными

Генпрокурор: 40 из 10 тыс. открытых уголовных производств по ПриватБанку являются особенно актуальными и резонансными

13:14 26.03.2021
ВАКС избрал экс-замглавы правления ПриватБанка Шмальченко меру пресечения в виде 50,129 млн грн залога

ВАКС избрал экс-замглавы правления ПриватБанка Шмальченко меру пресечения в виде 50,129 млн грн залога

15:35 25.03.2021
ВАКС избрал экс-начальнице департамента ПриватБанка Конопкиной меру пресечения в виде 2,74 млн грн залога

ВАКС избрал экс-начальнице департамента ПриватБанка Конопкиной меру пресечения в виде 2,74 млн грн залога

11:59 23.03.2021
ПриватБанк будет запрашивать IBAN получателя при пополнении бизнес-карт

ПриватБанк будет запрашивать IBAN получателя при пополнении бизнес-карт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в течение полугода может быть включена в GBI-EM индексы J.P. Morgan

Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

Украина может рассчитывать на два транша МВФ - глава НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацдепозитарий Украины продолжит конкурс на главу правления несмотря на решение НКЦБФР – глава набсовета

Украина в течение полугода может быть включена в GBI-EM индексы J.P. Morgan

Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

Украина за 3 мес. сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

Украина за 3 месяца сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с ЕС для минимизации злоупотреблений на таможне - Шмыгаль

Минэкономики Украины прогнозирует спад экономики в I кв.-2021 на 2,2%

"Укравтодор" и дорожники договорились о повышении социальных стандартов

Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

"Укрлендфарминг" заручился поддержкой 151 депутата в запросе к генпрокурору о преследовании владельца агрохолдинга Бахматюка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА