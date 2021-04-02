Экономика

17:42 02.04.2021

Глава энергокомитета Рады Герус зарегистрировал законопроект об имплементации REMIT

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Глава энергокомитета Рады Герус зарегистрировал законопроект об имплементации REMIT

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус и еще около тридцати депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 5322 от 1 апреля, направленный на имплементацию Регламента Евросоюза №1227/2011 о прозрачности оптового энергетического рынка (REMIT).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения злоупотреблениям на оптовых энергетических рынках обнародован на сайте Рады в пятницу.

"Украина как сторона Энергетического Сообщества (…) взяла на себя обязательства имплементировать Регламент в его адаптированной редакции. Разработанный проект закона направлен на решение этой задачи", – говорится в пояснительной записке.

С принятием законопроекта его инициаторы рассчитывают, в частности, установить запрет на манипуляции на оптовых энергорынках, а также ответственность их участников и служебных лиц за манипуляции, ввести ограничения на обращение с инсайдерской информацией и санкции за неправомерное ее использование, урегулировать полномочия НКРЭКУ, в том числе по сотрудничеству с Секретариатом Энергосообщества и осуществлению мониторинга деятельности на рынках, детализировать процедурные вопросы проведения расследований злоупотреблений и права регулятора при этом.

Вместе с тем, в конце прошлого года в Раде был зарегистрирован законопроект №4503 подобного направления авторства нардепа Людмилы Буймистер, также представляющей фракцию "Слуга народа".

На своей странице в Facebook Буймистер написала, что его одобрил комитет Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, и после одобрения на заседании комитета экономического развития он может быть вынесен на заседание парламента.

"Учитывая, что Секретариат Энергетического сообщества 25 марта начал процедуру спора против Украины и Черногории по причине отсутствия транспозиции в национальное законодательство требований REMIT, этот вопрос должен быть рассмотрен на ближайшем внеочередном заседании Рады", – выразила убежденность Буймистер.

REMIT ‒ это положение о целостности и прозрачности оптовых рынков электроэнергии и газа, которое закреплено Регламентом европейского парламента и Совета ЕС №1227/2011 от 25 октября 2011 года с целью борьбы со злоупотреблениями на энергетических рынках в виде инсайдерской торговли или манипулирования рынком.

Теги: #герус #энергетика #remit
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