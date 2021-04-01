Продажи новых легковых автомобилей в Украине в I кв. выросли на 4%

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в январе-марте текущего года выросли на 4% по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 21,1 тыс. ед., сообщает "Укравтопром".

По данным ассоциации, в том числе в марте было зарегистрировано немногим более 9 тыс. ед. – на 45%, чем в марте 2020 года (первый месяц общенационального жесткого карантина, введенного 12 марта - ИФ), и на 43% больше, чем в феврале текущего.

"Март стал самым "урожайным" месяцем первого квартала текущего года", - констатирует "Укравтопром".

Позицию лидера, как и в прошлом году, в марте сохранила марка Renault – 1256 регистраций и прирост к марту-2020 на 3%. На втором месте Toyota, нарастившая продажи на 77% - до 1171 ед., третье место вновь у KIA, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 646 покупателей (на 12% больше).

Четвертая позиция у Skoda - 627 авто, что в 2,3 раза больше по сравнению с мартом 2020 года (шестое место в рейтинге).

Завершает пятерку лидеров месяца с более чем 4-кратным ростом продаж Volkswagen, в зачете которого 525 машин. (против 16-й строчки рейтинга в марте-2020).

Согласно приведенной статистике, в марте текущего года в десятку наиболее продаваемых удалось войти китайской марке Chery, которая за счет трехкратного роста регистраций (до 331 ед.) смогла подняться на 7-ю строчку рейтинга с 18-й в марте-2020.

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей стала Toyota RAV4, которую выбрали 644 покупателя.

Как сообщалось, по данным "Укравтопром", украинцы в 2020 году приобрели и зарегистрировали 85,5 тыс. легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года, а по данным Auto-Consulting, этот рынок сократился на 3,3% – до 86 тыс. ед.