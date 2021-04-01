Экономика

17:14 01.04.2021

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в I кв. выросли на 4%

2 мин читать
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в I кв. выросли на 4%

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в январе-марте текущего года выросли на 4% по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 21,1 тыс. ед., сообщает "Укравтопром".

По данным ассоциации, в том числе в марте было зарегистрировано немногим более 9 тыс. ед. – на 45%, чем в марте 2020 года (первый месяц общенационального жесткого карантина, введенного 12 марта - ИФ), и на 43% больше, чем в феврале текущего.

"Март стал самым "урожайным" месяцем первого квартала текущего года", - констатирует "Укравтопром".

Позицию лидера, как и в прошлом году, в марте сохранила марка Renault – 1256 регистраций и прирост к марту-2020 на 3%. На втором месте Toyota, нарастившая продажи на 77% - до 1171 ед., третье место вновь у KIA, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 646 покупателей (на 12% больше).

Четвертая позиция у Skoda - 627 авто, что в 2,3 раза больше по сравнению с мартом 2020 года (шестое место в рейтинге).

Завершает пятерку лидеров месяца с более чем 4-кратным ростом продаж Volkswagen, в зачете которого 525 машин. (против 16-й строчки рейтинга в марте-2020).

Согласно приведенной статистике, в марте текущего года в десятку наиболее продаваемых удалось войти китайской марке Chery, которая за счет трехкратного роста регистраций (до 331 ед.) смогла подняться на 7-ю строчку рейтинга с 18-й в марте-2020.

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей стала Toyota RAV4, которую выбрали 644 покупателя.

Как сообщалось, по данным "Укравтопром", украинцы в 2020 году приобрели и зарегистрировали 85,5 тыс. легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года, а по данным Auto-Consulting, этот рынок сократился на 3,3% – до 86 тыс. ед.

Теги: #транспорт #автомобили #продажи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 31.03.2021
Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

21:41 30.03.2021
В Закарпатской области до 5 апреля продлили ограничения на пассажирские перевозки – ОГА

В Закарпатской области до 5 апреля продлили ограничения на пассажирские перевозки – ОГА

14:07 30.03.2021
Vodafone Retail за период карантина нарастила долю в онлайне до 20%

Vodafone Retail за период карантина нарастила долю в онлайне до 20%

23:15 26.03.2021
Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической – Степанов

Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической – Степанов

22:02 25.03.2021
С 26 марта общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

С 26 марта общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

17:03 22.03.2021
Общественный транспорт в Николаеве будет работать по спецпропускам

Общественный транспорт в Николаеве будет работать по спецпропускам

16:40 22.03.2021
В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – заместитель Кличко

В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – заместитель Кличко

14:17 22.03.2021
Автоматического транспортного локдауна в Киеве, Одесской и Сумской областях не будет - "Укрзализныця"

Автоматического транспортного локдауна в Киеве, Одесской и Сумской областях не будет - "Укрзализныця"

14:08 22.03.2021
Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

12:43 22.03.2021
Кабмин намерен передать местной власти полномочия относительно работы транспорта в "красных" зонах - источник

Кабмин намерен передать местной власти полномочия относительно работы транспорта в "красных" зонах - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

ПОСЛЕДНЕЕ

"ГарПок" с начала года оплатил ВИЭ-генерации 16,77 млрд грн, половина из которых за электроэнергию-2020

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Бизнес в марте улучшил оценку перспектив в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса – НБУ

Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,86 грн/$1

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Украина входит в апрель с запасами в ПХГ чуть ниже 16 млрд куб. м

Общий фонд госбюджета-2021 в I-кв.-2021 выполнен с дефицитом 33,6 млрд грн, в марте этот показатель составил 5,3 млрд грн - Минфин

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Бюджет Львовской области перевыполнен по доходам впервые за последние 12 месяцев – глава обладминистрации

Украина через 3 года начнет покрывать дефицит э/э импортом из-за невыполнения НПСВ – главный диспетчер "Укрэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА