Всеукраинский локдаун может снизить на треть количество сделок во всех сегментах недвижимости - АСНУ

Если будет объявлен всеукраинский локдаун, то количество сделок может снизиться, в среднем, на 30% во всех сегментах недвижимости, однако на ценах это вряд ли скажется: на время локдауна они будут "заморожены", сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита агентству "Интерфакс-Украина".

"Фактически рынок будет жить, как это было весной 2020 года. То есть желающие приобрести или арендовать объект недвижимости, смогут это сделать без особых препятствий. Однако ментально большинство потенциальных клиентов отложат соглашения на две-три недели", - отметил Пита.

По оценке эксперта, в сегментах частных домов и нежилой недвижимости ожидается существенное оживление во всех крупнейших украинских городах со второй половины апреля, с ослаблением карантинных мероприятий.

При этих условиях во втором квартале стоимость нежилых помещений, преимущественно, на первых этажах жилых комплексов на первичном и вторичном рынках, может вырасти до 5%, а цена частных домов увеличится от 3% до 7% в зависимости от площади дома, локации и других дополнительных факторов (объектов инфраструктуры рядом, транспортного сообщения, рекреационных возможностей и т.д.).

"К лету почти полностью будет реализован накопленный за время жесткого карантина отложенный спрос на объекты недвижимости. Поэтому следует ожидать роста цен на востребованные объекты", - сказал Пита.

Созданная в 1995 году Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. На сегодняшний день ее членами уже есть более 2000 профессиональных риэлторов, а отделения открыты практически во всех областях Украины.