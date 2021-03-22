Экономика

10:18 22.03.2021

"Энергоатом" со второй попытки продал 16 покупателям более 1 млн МВт-ч ночной э/э по цене почти 852 грн/МВт-ч

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"Энергоатом" со второй попытки продал 16 покупателям более 1 млн МВт-ч ночной э/э по цене почти 852 грн/МВт-ч

НАЭК "Энергоатом" на аукционе Украинской энергетической биржи (УЭБ) 19 марта поздно вечером продал 1,1 млн МВт-ч электроэнергии с поставкой 1:00-7:00 и 24:00-24:00 на все дни с 1 апреля до 31 декабря 2021 года, свидетельствуют данные на сайте УЭБ.

Согласно аукционному бюллетеню, средневзвешенная цена ресурса составила 851,94 грн/МВт-ч (здесь и далее без НДС), что почти на 31% ниже стартовой (1228,94 грн/МВт-ч).

Покупателями электроэнергии стали 16 компания: ЧАО "Полтавский ГЗК", НЭК "Укрэнерго", МХП Эко Энерджи, ООО "Артлекс-Энерджи", "Овис Трейд", "Ю.Комодитиз", "ЛТК Электрум", "Энтрам", "Д. Трейдинг", "Нэксттрейд", "Ле Трейдинг Украина", "ЗТМК", "ЭТГ", "Днипросталь-Энерго", "Энерго Сбыт Транс", "ВИМК".

"Энергоатом-Трейдинг" на своей странице в Facebook по результатам торгов отметил, что заявки покупателей почти вдвое превышали объемы, выставленные продавцом. В компании предположили, что в аукционе 19 марта приняло участи больше покупателей, нежели в торгах 16 марта, закончившихся безрезультатно. При этом компания подчеркнула, что впервые с начала работы нового рынка реализовала электроэнергию на срок 9 месяцев, указав, что ранее срок заключенных контрактов не превышал полугода.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в своем Телеграмм-канале в воскресенье назвал цену продажи ресурса "хорошей ценой, как для ночи", отметив значение этого аукциона для "Энергоатома" и рынка.

"Этот аукцион показал, что можно успешно заключать длинные контракты через прозрачные конкурентные аукционы. Надеюсь, другие генерирующие компании используют этот положительный опыт и не будут зависеть от волатильного спотового рынка "на сутки вперед", – написал он.

В понедельник, 22 марта, "Энергоатом" предложит на УЭБ еще одну партию ночной электроэнергии с поставкой 1 апреля-31 декабря 2021 года объемом 220,1 тыс. МВт-ч (100 лотов) по стартовой цене 1228,94 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, 16 марта "Энергоатом" не продал 1,1 млн МВт-ч ночной электроэнергии. В комментарии, предоставленном "Энергореформе" его пресс-службой, это объяснили нежеланием продавать электроэнергию по цене значительно ниже стартовой, отметив, что большинство встречных предложений покупателей колебались от 450 до 800 грн/МВт-ч.

Теги: #электроэнергия #энергоатом
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