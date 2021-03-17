Законопроект по реформе в сфере градостроительства внесут в Раду на следующей неделе - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что законопроект по реформе в сфере градостроительства будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе.

"Мы продолжаем реформирование сферы градостроительства. Уже сделаны значительные шаги, в частности создан открытый и прозрачный электронный реестр, в котором на сегодняшний день зарегистрировано уже более 60 тыс. разрешительных документов. Чтобы реформа заработала на полную, нужно внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже на следующей неделе мы должны подать в парламент", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам совещания по реформированию в сфере градостроительной деятельности.

В свою очередь, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев во время совещания представил основные положения разработанного законопроекта, которые поддержали участники строительного рынка.

Следующая пленарная неделя пройдет с 30 марта по 2 апреля.