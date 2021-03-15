Экономика

16:50 15.03.2021

Большинство украинских компаний во время пандемии перешло на гибридный рабочий процесс - опрос AmCham

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Большинство украинских компаний во время пандемии перешло на гибридный рабочий процесс - опрос AmCham

На гибридный рабочий процесс во время пандемии перешло 82% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (AmCham), свидетельствует проведенный среди их руководителей и топ-менеджеров опрос, при этом 40% респондентов отмечают рост доходов за год локдауна, а 37% - снижение.

"Для 43% компаний-членов, которые выражают сдержанный оптимизм относительно ведения бизнеса и потенциальных инвестиций в Украину в 2021 году, ключевые препятствия остаются неизменными. Бизнес-сообщество призывает правительство обеспечить верховенство права, защитить население от COVID-19 и бороться с коррупцией", - сказал президент AmCham в Украине Андрей Гундер в понедельник, представляя итоги исследования, проведенного с 22 февраля по 9 марта совместно с компанией "Citi Украина".

Согласно опросу, 56% респондентов отметили, что их компаниям удалось сохранить количество сотрудников, 24% наняли новых работников, 20% пошли на сокращение количества сотрудников.

Еще 19% респондентов сообщили, что их компании увеличили инвестиции в Украине во время локдауна, тогда как 15% уменьшили.

Помимо этого, опрос, нацеленный на оценку влияния года локдауна на бизнес в Украине, также показал другие изменения ведения бизнеса во время пандемии: 63% диджитализировали рабочие процессы, 49% разработали новые стратегии антикризисного управления, еще 47% опрошенных компаний ввели устойчивые модели обслуживания клиентов при любых обстоятельствах.

Говоря о том, что беспокоит бизнес, 66% респондентов указали на отсутствие верховенства права, 54% отметили коррупцию, 45% - отсутствие программы реформ. При этом 62% недовольны работой правительства по борьбе с COVID-19, тогда как удовлетворенность работой в этом направлении выразили 18%.

Что касается поддержки бизнеса во время локдауна, 60% заявили о неудовлетворенности ею, а 11% довольны мерами поддержки.

Среди наибольших вызовов для сотрудников опрошенные назвали эмоциональное выгорание (59%), недостаточность командной работы (44%), дефицит общения (42%), цифровая усталость (36%).

Топ-3 ключевых беспокойства относительно ведения бизнеса в 2021 году - это неясность в отношении вакцин против COVID-19 (69%), продолжение локдауна (57%) и безопасность сотрудников (47%).

Как показал опрос, в среднем от 5% до 30% сотрудников компаний-членов AmCham перенесли COVID-19, 59% респондентов планируют популяризировать вакцинацию среди сотрудников.

Теги: #amcham #локдаун #бизнес
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