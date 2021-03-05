Экономика

11:49 05.03.2021

"Интерпайп" опровергает информацию о продаже "Нафтогазу" труб по завышенным ценам

2 мин читать
"Интерпайп" опровергает информацию о продаже "Нафтогазу" труб по завышенным ценам

Украинская промышленная компания "Интерпайп" опровергает информацию о продажах трубной продукции НАК "Нафтогаз Украины" якобы по завышенным ценам, заявила компания в пятницу.

Отмечается, что серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является недостоверной, она направлена на нанесение ущерба деловой репутации компании. Серию подобных клеветнических публикаций компания связывает с тем, что "Интерпайп" последовательно и открыто отстаивает необоснованное и недобросовестное повышение цен на электроэнергию в Украине.

В заявлении поясняется: "В клеветнических публикациях, направленных против "Интерпайпа", сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК "Нафтогаз Украины".

"Интерпайп" осуществлял и осуществляет поставки НАК "Нафтогаз Украины" в рамках конкурентных тендерных процедур. Наравне с "Интерпайпом" в тендерах на поставки участвовали и участвуют представители крупнейших мировых производителей трубной продукции, таких как Vallourec и Voestalpine. Китайские поставщики качественной трубной продукции, такие как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd., также осуществляют поставки "Нафтогазу" без пошлин в рамках квот. Украинский рынок трубной продукции был и остается одним из самых конкурентных на постсоветском пространстве, говорится в заявлении.

При этом в компании напомнили, что с апреля 2019 года РФ ввела эмбарго на ввоз всей продукции "Интерпайпа" - как на трубы нефтегазового сортамента, а в последствии -на ж/д колеса.

Появление серии вышеуказанных публикаций "Интерпайп" расценивает как спланированную акцию, "цель которой - через распространение ложной информации попытаться дискредитировать украинскую промышленную компанию, которая последовательно и открыто выступает за то, чтобы рынок электроэнергии в Украине был конкурентным, правила игры – прозрачными, а стоимость э/э была экономически обоснованной", резюмируется в заявлении.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #интерпайп #нафтогаз_украины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 01.03.2021
АМКУ рекомендовал Черниговской ОГА прекратить антиконкурентные действия в пользу ГК "Нафтогаз Украины"

АМКУ рекомендовал Черниговской ОГА прекратить антиконкурентные действия в пользу ГК "Нафтогаз Украины"

13:32 19.02.2021
"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

11:08 18.02.2021
"Нафтогаз" хочет вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке газа Украины

"Нафтогаз" хочет вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке газа Украины

15:20 15.02.2021
"Интерпайп" подписал меморандум о взаимопонимании с эмиратским инвестфондом Mubadala

"Интерпайп" подписал меморандум о взаимопонимании с эмиратским инвестфондом Mubadala

11:54 11.02.2021
"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

17:40 10.02.2021
"Интерпайп" намерен запустить дополнительный цех по выпуску колесных пар для рынков ЕС и США во II пол.-2021

"Интерпайп" намерен запустить дополнительный цех по выпуску колесных пар для рынков ЕС и США во II пол.-2021

16:52 10.02.2021
"Интерпайп" не имеет долгов и разрабатывает финансовую стратегию развития и варианты привлечения средств - финдиректор

"Интерпайп" не имеет долгов и разрабатывает финансовую стратегию развития и варианты привлечения средств - финдиректор

17:26 26.01.2021
"Интерпайп" завершил выкуп евробондов-2024 и проведет их делистинг

"Интерпайп" завершил выкуп евробондов-2024 и проведет их делистинг

16:40 18.01.2021
"Интерпайп Сталь" по итогам-2020 заявляет о сокращении выплавки стали на 11% и соответствии European Green Deal как завод "зеленой металлургии"

"Интерпайп Сталь" по итогам-2020 заявляет о сокращении выплавки стали на 11% и соответствии European Green Deal как завод "зеленой металлургии"

15:36 18.01.2021
"Интерпайп Сталь" по итогам-2020 заявляет о сокращении выплавки стали на 11% и соответствии European Green Deal как завод "зеленой металлургии"

"Интерпайп Сталь" по итогам-2020 заявляет о сокращении выплавки стали на 11% и соответствии European Green Deal как завод "зеленой металлургии"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Уголь на "Центрэнерго" будет поступать с госшахт по прямым договорам - глава Минэнерго

Коломойский лично участвует в переговорах о разделе "Укрнафты" – глава "Нафтогаза"

Коболев раскритиковал план Витренко по продаже "Нафтогазом" в марте газа для населения и ТКЭ на год вперед

На содержание украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление" будут потрачены миллионы гривень – Коболев

НБУ готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения инфляции

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" устанавливает контроль над "Покровской угольной группой" путем выкупа части опциона

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в Украине на уровне 75,1 млн тонн

Министр энергетики Саудовской Аравии: не важны цены на нефть, важен уровень коммерческих запасов

В ЕС предложен законопроект об обеспечении равной оплаты для женщин и мужчин за равный труд

Предприниматели предлагают Раде снизить плату за пользование платежными терминалами, чтобы снизить цены – заявление УРБ

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана

ОПЕК+ разрешила ряду стран продлить срок компенсации недосокращенных объемов добычи до конца июля

Франция представила программу поддержки малого бизнеса на 20 млрд евро

Уголь на "Центрэнерго" будет поступать с госшахт по прямым договорам - глава Минэнерго

"Метинвест" устанавливает контроль над крупнейшим производителем коксующегося угля ШУ "Покровское"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА