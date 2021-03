"Интерпайп" опровергает информацию о продаже "Нафтогазу" труб по завышенным ценам

Украинская промышленная компания "Интерпайп" опровергает информацию о продажах трубной продукции НАК "Нафтогаз Украины" якобы по завышенным ценам, заявила компания в пятницу.

Отмечается, что серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является недостоверной, она направлена на нанесение ущерба деловой репутации компании. Серию подобных клеветнических публикаций компания связывает с тем, что "Интерпайп" последовательно и открыто отстаивает необоснованное и недобросовестное повышение цен на электроэнергию в Украине.

В заявлении поясняется: "В клеветнических публикациях, направленных против "Интерпайпа", сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК "Нафтогаз Украины".

"Интерпайп" осуществлял и осуществляет поставки НАК "Нафтогаз Украины" в рамках конкурентных тендерных процедур. Наравне с "Интерпайпом" в тендерах на поставки участвовали и участвуют представители крупнейших мировых производителей трубной продукции, таких как Vallourec и Voestalpine. Китайские поставщики качественной трубной продукции, такие как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd., также осуществляют поставки "Нафтогазу" без пошлин в рамках квот. Украинский рынок трубной продукции был и остается одним из самых конкурентных на постсоветском пространстве, говорится в заявлении.

При этом в компании напомнили, что с апреля 2019 года РФ ввела эмбарго на ввоз всей продукции "Интерпайпа" - как на трубы нефтегазового сортамента, а в последствии -на ж/д колеса.

Появление серии вышеуказанных публикаций "Интерпайп" расценивает как спланированную акцию, "цель которой - через распространение ложной информации попытаться дискредитировать украинскую промышленную компанию, которая последовательно и открыто выступает за то, чтобы рынок электроэнергии в Украине был конкурентным, правила игры – прозрачными, а стоимость э/э была экономически обоснованной", резюмируется в заявлении.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.