Экономика

12:41 02.03.2021

В Украине готовят к открытию 9 гостиниц под брендами международных сетей в 2021-2023гг

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В Украине готовят к открытию 9 гостиниц под брендами международных сетей в 2021-2023гг

Не более десятка гостиниц, представляющих международные сети, планируется открыть в Украине в последующие два года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по международным связям Украинской ассоциации гостиниц и курортов (UHRA), партнер компании BURFORD Management & Consultancy Иван Лунь.

"На сегодня под международными брендами в Украине функционируют лишь 17 гостиниц. Это мизерная цифра: сравните со 185 брендированными гостиницами в Польше – стране, которая соизмерима с нашей по географии, населению и экономическому потенциалу", – сказал он.

По словам эксперта, в текущем году заявлены к открытию Radisson Hotel City Center Odesa (90 номеров), Best Western Plus Lviv Market Square (70), Ibis & Adagio Kyiv (combo, 265). В последующие два года планируют начать работу Ibis Lviv (100 номеров), Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv (167), Sheraton Kyiv Troitska Square (208), чуть позже - Novotel Lviv (125) и Hampton by Hampton Lviv airport (138).

"Эти проекты - лишь малой часть из тех брендированных гостиничных проектов, которые прошли тщательное градостроительное и архитектурное планирование, а также кропотливые договорные переговоры между девелоперами этих проектов и глобальными гостиничными группами. Однако многие проекты, которые планировались к эксплуатации под известными гостиничными брендами, так и не были завершены, в частности их строительство", – сообщил Лунь.

Самыми активными гостиничными сетями в Украине на сегодня являются Accor, Radisson, InterContinental, Marriott и Hilton, офисы развития которых расположены в Москве и Варшаве. Кроме того, по данным эксперта, сети Wyndham и Louvre Hotel Group в последнее время также продвигали свои бренды и участвовали в тендерах на проекты, в основном через франчайзинговые предложения.

В целом эксперт ожидает активизации вхождения международных операторов в 2024-2025 гг.

Теги: #недвижимость #открытие #гостиницы
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