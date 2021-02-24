Экономика

17:40 24.02.2021

"Укртранснафта" начала прием на хранение украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление"

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"Укртранснафта" начала прием на хранение украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление"

АО "Укртранснафта" начало прием на временное ответственное хранение объектов части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), сообщила пресс-служба компании в среду.

"По решению Высшего антикоррупционного суда "Укртранснафта" должна обеспечить охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины. При этом компания не будет осуществлять управление системой", - отмечается в сообщении.

Расходы на содержание трубопровода согласованы НАК "Нафтогаз Украины", а государство должно компенсировать компании эти расходы в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, "ПрикарпатЗахидтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Украинский участок СЗН принадлежит ООО "ПрикарпатЗахидтранс" (Ривне). До 2016 года компания являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗахидтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над "ПрикарпатЗахидтранс".

В настоящее время "ПрикарпатЗахидтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

Трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, как магистральный. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на часть проходящего по территории Украины участка, а Апелляционный и Высший хозяйственный суды в 2014-2015 гг. решение подтвердили.

Однако в 2015 году Хозсуд Ривненской области решение отменил по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017-м, тот же суд решением признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ООО "ПрикарпатЗахидтранс. В его основу было положено заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП" о том, что данный трубопровод не является магистральным. НАБУ считает такое заключение заведомо ложным, поэтому совместно с СБУ в феврале 2021 года предъявило подозрения эксперту.

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 19 февраля 2021 года ввел в действие решение СНБО "О принятии мер для защиты имущественных интересов государства", которым, среди прочего, поручил Кабмину определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части проходящего по территории Украины нефтепродуктопровода.

По словам главы СНБО Алексея Данилова: "Дано указание всем соответствующим органам: законным способом вернуть в собственность украинского народа и разобраться, почему собственность государства оказалась в частных руках".

Высший антикоррупционный суд 23 февраля 2021 года определил, что имущество "ПрикарпатЗахидтранс" будет передано Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), оно будет находиться на хранении у "Укртранснафты".

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

 

Теги: #нефтепродуктопровод #укртранснафта
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