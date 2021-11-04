Суд подтвердил законность действий АМКУ о предоставлении "Укртранснафте" разрешения на управление частью нефтепродуктопровода СЗН

Хозяйственный суд Киева 3 ноября отказал ООО "Прикарпатзахидтранс" в удовлетворении исковых требований о признании недействительным и отмене решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о предоставлении АО "Укртранснафта" разрешения на получение контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН).

Как сообщается на сайте АМКУ в четверг, в ходе рассмотрения дела комитет установил, что рынок услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по трубопроводам находится в состоянии естественной монополии, а в результате данной концентрации меняется только субъект хозяйствования, который будет управлять соответствующими активами.

Комитетом также установлено, что Группа "Нафтогаз" для оптовой реализации дизельного топлива планирует использовать до 30% потенциальной мощности трубопровода, а после концентрации ее потенциальная доля на соответствующем рынке не превысит 12% общего объема этой продукции.

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комитет определил, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и 11 июня 2021 года предоставил соответствующее разрешение ("Укртранснафте" – ИФ) ", – резюмировали в АМКУ.

Как сообщалось, АО "Укртранснафта" в сентябре получило все необходимые документы для эксплуатации украинской ветки нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН) и подтвердило готовность восстановить работу СЗН.

"Укртранснафта" ранее подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на пять лет.

В конце февраля 2021 года компания начала прием на временное ответственное хранение арестованного имущества ООО "Прикарпатзахидтранс", в том числе объектов линейной части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН).

Позднее "Укртранснафта" была отобрана победителем конкурса на управляющего активами украинского участка нефтепродуктопровода.

Участок нефтепродуктопровода СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км предназначен для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси, как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали – 3,5 млн тонн в год.

Украинский участок СЗН до последнего времени принадлежал ООО "Прикарпатзахидтранс" (Ривне). До 2016 года компания была структурным подразделением российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "Прикарпатзахидтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В настоящее время "Прикарпатзахидтранс" принадлежит белорусскому "Нефтебитумному заводу" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

Трубопровод построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, как магистральный. В то же время структура "Транснефти" не передала его в собственность Украины.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.