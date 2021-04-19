"Укртранснафта" должна получить немало разрешений и согласований для возобновления работы нефтепродуктопровода СЗН

АО "Укртранснафта", отобранная победителем конкурса на управляющего активами украинского участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (СЗН), для возобновления его работы должна получить немало разрешений и согласований.

Согласно пресс-релизу компании, в частности, необходимо оформить право пользования земельными участками, получить разрешение Антимонопольного комитета Украина (АМКУ) на концентрацию и согласованные действия, получить от Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуги (НКРЭКУ), лицензию на транспортировку нефтепродуктов, дождаться решения регулятора об установлении для компании соответствующих тарифов, получить от Государственной таможенной службы решение об открытии двух таможенных складов открытого типа для хранения нефтепродуктов и др.

Параллельно компания должна провести переговоры с владельцами ресурса из Беларуси и РФ и заключить договора. Без наличия договорных отношений с владельцами ресурса, возобновление работы переданного в управление нефтепродуктопровода будет невозможным.

Для управления нефтепродуктопроводом "Укртранснафта" уже создала в своей организационной структуре отдельный департамент. В его состав вошли работники компании и прошлого эксплуатанта участка ООО "ПрикарпатЗападтранс".

Участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси, как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали – 3,5 млн тонн в год.

Украинский участок СЗН до последнего времени принадлежал ООО "Прикарпатзахидтранс" (Ривне). До 2016 года компания являлось структурным подразделением российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "Прикарпатзахидтранс" швейцарской International Trading Partners AG.

На сегодня "Прикарпатзахидтранс" принадлежит белорусскому Нефтебитумному заводу (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

Трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, как магистральный. В то же время структура "Транснефти" не передала его в собственность Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обязал все соответствующие органы законным способом вернуть нефтепродуктопровод в собственность государства и разобраться, почему он оказался в частных руках.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.