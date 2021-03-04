На содержание украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление" будут потрачены миллионы гривень – Коболев

На содержание украинского участка магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), в отношении которого Совет национальной безопасности (СНБО) принял решение о необходимости возврата в госсобственность, будут потрачены десятки миллионов гривень в 2021 году, заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Я не могу сказать точные цифры, но как минимум нужны деньги на охрану. Это могут быть миллионы и десятки миллионов гривень на протяжении года", – сказал он в эфире радио Новое время в четверг.

По его словам, украинский участок пока передан на сохранение дочке НАК "Нафтогаз" – "Укртранснафте".

"Будет ли передана эта труба нам на баланс – вопрос следующего этапа. Сейчас мы ее сохраняем, проводим инвентаризацию, в результате которой станет понятно, какое и чье там дизтопливо, в каком состоянии сама труба. Тогда мы решим, насколько целесообразно нам ею управлять и возможен ли вообще цивилизованный, прозрачный бизнес на этой трубе", – отметил глава правления НАК.

По его словам, эффективность бизнеса и заключается в том, чтобы труба как минимум "зарабатывала" сама на себя.

В то же время Коболев допустил, что государство может принять решение о передаче этой части нефтепровода другой компании помимо "Нафтогаз".

Он также отметил, что "компания, ранее управляющая трубой", продолжает отстаивать свои позиции в судах.

Как сообщалось, СНБО поручило Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего через территорию Украины. Правоохранительным органам поставлена задача выяснить обстоятельства, при которых госсобственность оказалась в частных руках.

Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведчука одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.